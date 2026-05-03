W ramach Konkursu prezentowane jest to, co w rodzimej kinematografii ostatniego roku jest najciekawsze, najbardziej oryginalne i jednocześnie uniwersalne. W każdej edycji największego święta niezależnego w tej części Europy dziesięć fabuł walczy o Nagrodę Główną w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych w wysokości 100 000 złotych. Partnerem Nagrody jest ORLEN.
W tym roku międzynarodowe Jury w składzie: Pete Czernin, Janty Yates, Kristian Fyllingsnes, Lillah Halla i Gabrielle Tana zdecydowało, że zwycięzcą w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych został film „Klarnet” w reżyserii Tola Jasionowska. Uzasadniając swój wybór Jury przekazało: Wszyscy byliśmy głęboko poruszeni i zaangażowani tym znakomitym, pełnym emocji i poezji filmem. Jednocześnie zaskoczeni, że jest to debiut fabularny.
W Konkursie Polskich Filmów Fabularnych wręczono również nagrody aktorskie – każda z nich w wysokości w 10 000 złotych. Marta Nieradkiewicz została wybrana najlepszą aktorką – za udźwignięcie filmu na swoich barkach i za szczerą, wymagającą kreację. Jej rola w filmie „Trzy miłości”, zdecydowanie wskazuje o poziomie aktorskim jaki prezentuje Nieradkiewicz w swoim etosie pracy. Nagrodę dla najlepszego aktora w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych za empatyczną, wrażliwą i wzruszającą kreację trafiła w ręce Tomasza Ziętka za film „Wielka Warszawska”. Nagrodę Mastercard Rising Star przyznano Tobiaszowi Wajdzie za rolę w filmie „Ministranci”. Jury uzasadniło to w następujący sposób: Wszyscy ci młodzi aktorzy to prawdziwe wschodzące gwiazdy. Musieliśmy jednak dokonać wyboru. Za silną, poruszającą do głębi i charyzmatyczną kreację.
Pełna lista nominowanych poniżej:
Konkurs Polskich Filmów Fabularnych:
• „Brat”, reż. Maciej Sobieszczański
• „Dobry chłopiec”, reż. Jan Komasa
• „Klarnet”, reż. Tola Jasionowska
• „LARP. Miłość, trolle i inne questy”, reż. Kordian Kądziela
• „Ministranci”, reż. Piotr Domalewski
• „Miłe kobiety”, reż. Maria Wojtyszko, Jakub Krofta
• „Pojedynek”, reż. Łukasz Palkowski
• „Trzy miłości”, reż. Łukasz Grzegorzek
• „Wielka Warszawska”, reż. Bartłomiej Ignaciuk
• „Zima pod znakiem Wrony”, reż. Kasia Adamik
Nagroda dla Najlepszej aktorki w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych
• Monika Frajczyk – „Dobry chłopiec”
• Agnieszka Grochowska – „Brat”
• Marta Nieradkiewicz – „Trzy miłości”
• Anita Sokołowska – „Miłe kobiety”
• Zofia Wichłacz – „Zima pod znakiem Wrony”
Nagroda dla najlepszego aktora w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych
• Andrzej Chyra – „Klarnet”
• Marcin Czarnik – „Miłe kobiety”, „Trzy miłości”
• Jakub Gierszał – „Pojedynek”
• Andrzej Konopka – „LARP. Miłość, trolle i inne questy”, „Zima pod znakiem Wrony”
• Tomasz Ziętek – „Wielka Warszawska”
Nagroda Mastercard Rising Star w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych (partner nagrody: Mastercard)
• Bruno Błach-Baar – „Ministranci”
• Tobiasz Wajda – „Ministranci”
• Filip Wiłkomirski – „Brat”
