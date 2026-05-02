Jury w składzie: Anna Jadowska, Mike Goodridge, James Price oraz Killian Scott zdecydowało, że Krakowska Nagroda Filmowa Andrzeja Wajdy w Konkursie Głównym „Wytyczanie Drogi” w wysokości 25 000 dolarów za stworzenie prostego i czytelnego świata, który od początku jest bardzo filmowy. Oraz za zaprezentowanie widzom problemów, które są ważne zarówno w mikro jak i w makro skali. Jak również za zbudowanie przenikliwego i czasem ironicznego portretu wschodnioeuropejskiej klasy średniej w rzeczywistości wyznaczonej przez ślady i powidoki wciąż trwającej wojny powędrowała do „Renovation” w reżyserii Gabrielė Urbonaitė.

Jury w składzie: Pete Czernin, Janty Yates, Kristian Fyllingsnes, Lillah Halla i Gabrielle Tana zdecydowało, że zwycięzcą w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych (nagroda w wysokości 100 000 złotych, której partnerem jest ORLEN) został film „Klarnet” (reż. Tola Jasionowska). Wszyscy byliśmy głęboko poruszeni i zaangażowani tym znakomitym, pełnym emocji i poezji filmem. Jednocześnie zaskoczeni, że jest to debiut fabularny.

Jury Konkursu Polskich Filmów Fabularnych przyznało również nagrody aktorskie – każda z nich w wysokości 10 000 złotych. Za udźwignięcie filmu na swoich barkach i za szczerą, wymagającą kreację. Nagroda dla najlepszej aktorki trafia do Marty Nieradkiewicz – „Trzy miłości”. Nagroda dla najlepszego aktora w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych za empatyczną, wrażliwą i wzruszającą kreację trafiła w ręce Tomasza Ziętka za film „Wielka Warszawska” (reż. Bartłomiej Ignaciuk). Wszyscy ci młodzi aktorzy to prawdziwe wschodzące gwiazdy. Musieliśmy jednak dokonać wyboru. Za silną, poruszającą do głębi i charyzmatyczną kreację Nagroda Mastercard Rising Stars trafia do Tobiasza Wajdy.

Wielka Warszawska Foto: Klaudia Kot

Laureatką nagrody Female Voice dla Kobiet Filmu (wartość nagrody to aż 50 000 zł, a jej partnerem są BNP Paribas i Mastercard), która jest przyznawana wybitnie uzdolnionym kobietom, które na co dzień aktywnie działają w polskiej branży filmowej została przyznana Marii Wojtyszko („Miłe kobiety”) za stworzenie złożonego, wielopokoleniowego świata, wypełnionego szalonymi i oryginalnymi pomysłami. Z niecierpliwością czekamy dokąd reżyserka zabierze nas kolejny raz.

Jury FIPRESCI w składzie: Marcin Adamczak, Katrin Hillgruber i Dieter Wieczorek nagrodę FIPRESCI przyznało filmowi „Treat Her Like a Lady” Palomy Aguilery Valdebenito.

Podczas Gali Zamknięcia rozdano także nagrody #63SEKUNDY, którego głównym organizatorem konkursu jest Muzeum Powstania Warszawskiego. Laureatami zostali:

I MIEJSCE - nagroda główna, 10 000 zł oraz statuetka Grand Prix Helena Jastrzębska za film „Co trzeba to się wykasuje”;

II MIEJSCE - nagroda 5000 zł Monika Ryszka za film „Dom”;

III MIEJSCE - nagroda 3000 zł Martyna Fudała za film „Żeby nic nie zapomnieć, część II”

Pełna lista nagrodzonych poniżej:

Konkurs Główny „Wytyczanie Drogi” o Krakowską Nagrodę Andrzeja Wajdy:

• „Before/After”, reż. Manoel Dupont

• „Cotton Queen”, reż. Suzannah Mirghani

• „Complaint No. 713317”, reż. Yasser Shafiey

• „Gorgonà”, reż. Evi Kalogiropoulou

• „Honey Bunny”, reż. Igor Jelinović

• „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej”, reż. Emi Buchwald

• „Renovation”, reż. Gabrielė Urbonaitė

• „The Invisibles”, reż. Junna Chif

• „The Son and The Sea”, reż. Stroma Cairns

• „Treat Her Like a Lady”, reż. Paloma Aguilera Valdebenito

Konkurs Polskich Filmów Fabularnych:

• „Brat”, reż. Maciej Sobieszczański

• „Dobry chłopiec”, reż. Jan Komasa

• „Klarnet”, reż. Tola Jasionowska

• „LARP. Miłość, trolle i inne questy”, reż. Kordian Kądziela

• „Ministranci”, reż. Piotr Domalewski

• „Miłe kobiety”, reż. Maria Wojtyszko, Jakub Krofta

• „Pojedynek”, reż. Łukasz Palkowski

• „Trzy miłości”, reż. Łukasz Grzegorzek

• „Wielka Warszawska”, reż. Bartłomiej Ignaciuk

• „Zima pod znakiem Wrony”, reż. Kasia Adamik

Partnerem Nagrody w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych jest ORLEN.

Nagroda dla Najlepszej aktorki w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych

• Monika Frajczyk – „Dobry chłopiec”

• Agnieszka Grochowska – „Brat”

• Marta Nieradkiewicz – „Trzy miłości”

• Anita Sokołowska – „Miłe kobiety”

• Zofia Wichłacz – „Zima pod znakiem Wrony”

Nagroda dla najlepszego aktora w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych

• Andrzej Chyra – „Klarnet”

• Marcin Czarnik – „Miłe kobiety”, „Trzy miłości”

• Jakub Gierszał – „Pojedynek”

• Andrzej Konopka – „LARP. Miłość, trolle i inne questy”, „Zima pod znakiem Wrony”

• Tomasz Ziętek – „Wielka Warszawska”

Nagroda Female Voice (patronI nagrody: Mastercard i BNP Paribas)

• Kasia Adamik, reżyserka, scenarzystka – „Zima pod znakiem Wrony”

• Weronika Bilska, operatorka – „Trzy miłości”

• Jolanta Dylewska, operatorka – „Brat”

• Ewa Piaskowska, producentka – „Dobry chłopiec”

• Maria Wojtyszko, reżyserka, scenarzystka – „Miłe kobiety”

Nagroda Mastercard Rising Star w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych (partner nagrody: Mastercard)

• Bruno Błach-Baar – „Ministranci”

• Tobiasz Wajda – „Ministranci”

• Filip Wiłkomirski – „Brat”

Nagroda Publiczności (partner: BNP Pariabas)

„Ministranci” (reż. Piotr Domalewski)

