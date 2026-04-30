KATEGORIA FILM

Reklama Reklama

Nagroda Główna Stowarzyszenia Filmowców Polskich – 20 000 zł

scenariusz Gorączka złota - Wojciech Tubaja

Nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej ex aequo – po 10 000 zł

scenariusze Nowy mężczyzna - Joanna Didik i Jacek Papis oraz Splendor - Artur Michalik

Nagroda Stowarzyszenia Autorów ZAiKS - 10 000 zł

scenariusz Baśka, wio! - Monika Zięba

Nagroda Stowarzyszenia Autorów ZAiKS - 5 000 zł

scenariusz Czy jestem w moim domu – Ida Kafka

KATEGORIA FILM 15 MINUT

Nagroda Główna Fundacji Kyoto-Kraków – 10 000 zł

scenariusz Widok z piętra wyżej - Magdalena Król

Nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – 5 000 zł

scenariusz Pierwsze i ostatnie - Łukasz Krzemiński

Wyróżnienia Fundacji Kyoto-Kraków ex aequo - po 2 500 zł

scenariusze Żegnamy dziś wiek XX - Klaudia Fortuniak i Puste pola - Andrzej Urbański

--------------------------------------------------------------------------------

JURORZY I KOMISJE SEKELCYJNE

Konkursowe scenariusze oceniali w tym roku:

KATEGORIA FILM

Katarzyna Klimkiewicz - reżyserka i scenarzystka, przewodnicząca jury

Michał Komar – scenarzysta, pisarz, publicysta i krytyk filmowy

Grzegorz Stępniak - eseista, dramaturg, dyrektor artystyczny festiwalu OFF Camera

Agnieszka Glińska - reżyserka

Leszek Dawid - reżyser i scenarzysta

KATEGORIA FILM 15 MINUT

Agnieszka Będkowska – producentka, dyrektor WFDiF, przewodnicząca jury

Joanna Krauze – konsultantka scenariuszowa

Filip Marczewski – reżyser, scenarzysta, dyrektor Wajda School & Studio

W komisjach selekcyjnych zasiadali:

Kategoria FILM

Michał Walczak, Borys Lankosz, Magdalena Sendecka, Małgorzata Sobieszczańska, Andrzej Titkow

Kategoria FILM 15 MINUT

Denijal Hasanović, Katarzyna Madaj-Kozłowska, Tomasz Jurkiewicz

W finale konkursu znalazło się 10 scenariuszy filmów pełnometrażowych oraz 6 scenariuszy filmów kró-tkometrażowych.

Kategoria FILM

1. Nie noś jej, bo się przyzwyczai - Grzegorz Krawiec

2. Gorączka złota - Wojciech Tubaja

3. Na zawsze - Piotr Tołoczko

4. 12 lat miłości - Magdalena Zarębska

5. Nowy mężczyzna - Joanna Didik, Jacek Papis

6. Baśka wio! - Monika Zięba

7. Splendor - Artur Michalik

8. Czy jestem w moim domu - Ida Kafka

9. Pierwsi ludzie - Paweł Herman, Damian Dąbek

10. Porwać króla - Adrian Apanel

Kategoria FILM 15 MINUT

1. Nie każdemu równo świeci słońce - Aleksander Salamon

2. Pierwsze i ostatnie - Łukasz Krzemiński

3. Powiedz im tylko - Ewa Małecki

4. Puste pola - Andrzej Urbański

5. Widok z piętra wyżej - Magdalena Król

6. Żegnamy dziś wiek XX - Klaudia Fortuniak

Wszyscy, którym udało się wejść do ścisłego finału, będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji sce-nariuszowych w Szkole Wajdy. W kategorii filmów krótkometrażowych finaliści zyskują także możliwość realizacji filmu przez Wajda Studio i WFDiF na bazie scenariusza wybranego spośród tekstów finałowych.

Konkurs scenariuszowy SCRIPT PRO jest najstarszym i najważniejszym polskim konkursem dla sce-narzystów będących na początku kariery. Dla autorów jest szansą na rozwój, a dla producentów gwarancją, że wybrane spośród kilkuset zgłoszeń finałowe teksty zasługują na uwagę. Integralnym ele-mentem SCRIPT PRO jest rozwój finałowych tekstów i dalsza praca nad nimi w Szkole Wajdy pod okiem czołowych polskich filmowców, scenarzystów i konsultantów.

Organizatorzy konkursu: Wajda School, Mastercard OFF CAMERA we współpracy ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich, Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS, Wytwórnią Filmów Doku-mentalnych i Fabularnych, Fundacją Kyoto-Kraków i Polskim Instytutem Sztuki Filmowej.

Patronat „Rzeczpospolitej”