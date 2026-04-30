KATEGORIA FILM
Nagroda Główna Stowarzyszenia Filmowców Polskich – 20 000 zł
scenariusz Gorączka złota - Wojciech Tubaja
Nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej ex aequo – po 10 000 zł
scenariusze Nowy mężczyzna - Joanna Didik i Jacek Papis oraz Splendor - Artur Michalik
Nagroda Stowarzyszenia Autorów ZAiKS - 10 000 zł
scenariusz Baśka, wio! - Monika Zięba
Nagroda Stowarzyszenia Autorów ZAiKS - 5 000 zł
scenariusz Czy jestem w moim domu – Ida Kafka
KATEGORIA FILM 15 MINUT
Nagroda Główna Fundacji Kyoto-Kraków – 10 000 zł
scenariusz Widok z piętra wyżej - Magdalena Król
Nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – 5 000 zł
scenariusz Pierwsze i ostatnie - Łukasz Krzemiński
Wyróżnienia Fundacji Kyoto-Kraków ex aequo - po 2 500 zł
scenariusze Żegnamy dziś wiek XX - Klaudia Fortuniak i Puste pola - Andrzej Urbański
JURORZY I KOMISJE SEKELCYJNE
Konkursowe scenariusze oceniali w tym roku:
KATEGORIA FILM
Katarzyna Klimkiewicz - reżyserka i scenarzystka, przewodnicząca jury
Michał Komar – scenarzysta, pisarz, publicysta i krytyk filmowy
Grzegorz Stępniak - eseista, dramaturg, dyrektor artystyczny festiwalu OFF Camera
Agnieszka Glińska - reżyserka
Leszek Dawid - reżyser i scenarzysta
KATEGORIA FILM 15 MINUT
Agnieszka Będkowska – producentka, dyrektor WFDiF, przewodnicząca jury
Joanna Krauze – konsultantka scenariuszowa
Filip Marczewski – reżyser, scenarzysta, dyrektor Wajda School & Studio
W komisjach selekcyjnych zasiadali:
Kategoria FILM
Michał Walczak, Borys Lankosz, Magdalena Sendecka, Małgorzata Sobieszczańska, Andrzej Titkow
Kategoria FILM 15 MINUT
Denijal Hasanović, Katarzyna Madaj-Kozłowska, Tomasz Jurkiewicz
W finale konkursu znalazło się 10 scenariuszy filmów pełnometrażowych oraz 6 scenariuszy filmów kró-tkometrażowych.
Kategoria FILM
1. Nie noś jej, bo się przyzwyczai - Grzegorz Krawiec
2. Gorączka złota - Wojciech Tubaja
3. Na zawsze - Piotr Tołoczko
4. 12 lat miłości - Magdalena Zarębska
5. Nowy mężczyzna - Joanna Didik, Jacek Papis
6. Baśka wio! - Monika Zięba
7. Splendor - Artur Michalik
8. Czy jestem w moim domu - Ida Kafka
9. Pierwsi ludzie - Paweł Herman, Damian Dąbek
10. Porwać króla - Adrian Apanel
Kategoria FILM 15 MINUT
1. Nie każdemu równo świeci słońce - Aleksander Salamon
2. Pierwsze i ostatnie - Łukasz Krzemiński
3. Powiedz im tylko - Ewa Małecki
4. Puste pola - Andrzej Urbański
5. Widok z piętra wyżej - Magdalena Król
6. Żegnamy dziś wiek XX - Klaudia Fortuniak
Wszyscy, którym udało się wejść do ścisłego finału, będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji sce-nariuszowych w Szkole Wajdy. W kategorii filmów krótkometrażowych finaliści zyskują także możliwość realizacji filmu przez Wajda Studio i WFDiF na bazie scenariusza wybranego spośród tekstów finałowych.
Konkurs scenariuszowy SCRIPT PRO jest najstarszym i najważniejszym polskim konkursem dla sce-narzystów będących na początku kariery. Dla autorów jest szansą na rozwój, a dla producentów gwarancją, że wybrane spośród kilkuset zgłoszeń finałowe teksty zasługują na uwagę. Integralnym ele-mentem SCRIPT PRO jest rozwój finałowych tekstów i dalsza praca nad nimi w Szkole Wajdy pod okiem czołowych polskich filmowców, scenarzystów i konsultantów.
Organizatorzy konkursu: Wajda School, Mastercard OFF CAMERA we współpracy ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich, Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS, Wytwórnią Filmów Doku-mentalnych i Fabularnych, Fundacją Kyoto-Kraków i Polskim Instytutem Sztuki Filmowej.
Patronat „Rzeczpospolitej”
