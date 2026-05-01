Już od południa w Miasteczku Filmowym przy Galerii Krakowskiej w ramach otwartych spotkań z cyklu OFF NA MAKSA POWERED BY ORLEN publiczność będzie mogła posłuchać rozmowy z Bartoszem Bielenią, z którym porozmawia Maks Behr a następnie o godzinie 14:00 spotkać się z Mają Ostaszewską podczas cyklu „DZIKI OFF”, które poprowadzi Marta Nieradkiewicz oraz posłuchać rozmowy Natalii Ryby o godzinie 16:00 z Martą Ścisłowicz.

Równolegle w salach kinowych ruszają pokazy konkursowe, po których zaplanowano liczne sesje Q&A z udziałem twórców i obsady. Na Scenie MOS Teatru Słowackiego Piotr Domalewski wraz z Tobiaszem Wajdą, Mikołajem i Filipem Juszczykami, Bruno Baarem oraz Leszkiem Bodziakiem – opowie o pracy nad filmem „Ministranci”, zaś o 17:30 spotkamy się z ekipą filmu „Brat” – w spotkaniu udział wezmą Maciej Sobieszczański, Filip Wiłkomirski, Tytus Szymczuk oraz Julian Świeżewski. Zaś o 20:15 odbędzie się pokaz filmu „Dobry chłopiec”, po którym z widzami spotkają się Jerzy Skolimowski, Ewa Piaskowska oraz Monika Frajczyk. Równie interesująco prezentuje się program w Auli ASP, gdzie będzie można obejrzeć filmy z Konkursu Głównego „Wytyczanie Drogi”. Widzowie będą mogli tam zobaczyć „Renovation” w reżyserii Gabriele Urbonaite oraz głośno komentowaną produkcję „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej”, po której zaplanowano dyskusję z reżyserką Emi Buchwald, producentem Jerzym Kapuścińskim oraz aktorami: Izabellą Dudziak, Bartłomiejem Deklewą i Karoliną Rzepą. Dzień zamknie wieczorne

spotkanie z Suzanną Mirghani, reżyserką sudańskiego filmu „Cotton Queen”. Kinomani odwiedzający Kino Pod Baranami będą mogli natomiast spotkać się z Leną Górą po seansie „Erupcji” oraz posłuchać rozmowy Anny Jadowskiej i Marty Nieradkiewicz przy okazji pokazu specjalnego „Dzikich róż”.

Wieczór to także czas na kina pod chmurką – od familijnego „Miśka”, „Wiosny Juliette” w Miasteczku Filmowym, przez norweską „Miłość” na Placu Szczepańskim, aż po „Gaucho Gaucho” w Ogrodzie Botanicznym. Całość dzisiejszych wrażeń zwieńczy nocny set w klubie Lastriko, gdzie za konsoletą jako DJ VIZRIL stanie Julian Świeżewski, łącząc filmową energię dnia z krakowskim życiem nocnym.

HARMONOGRAM DNIA NA 01/05/2026:

12:00 OFF NA MAKSA POWERED BY ORLEN - spotkanie z Bartoszem Bielenią (prowadzi Maks Behr) | Miasteczko Filmowe przy Galerii Krakowskiej

14:00 DZIKI OFF – spotkanie z Mają Ostaszewską (prowadzi Marta Nieradkiewicz) | Miasteczko Filmowe przy Galerii Krakowskiej

14:30 Pokaz filmu „Ministranci” i Q&A: Piotr Domalewski, Tobiasz Wajda, Mikołaj Juszczyk, Filip Juszczyk, Bruno Baar, Leszek Bodzak | MOS Sala duża

15:00 Pokaz filmu „Renovation” i Q&A: Gabriele Urbonaite | Aula ASP

16:00 OFF NA MAKSA POWERED BY ORLEN - spotkanie z Martą Ścisłowicz (prowadzi Natalia Ryba) | Miasteczko Filmowe przy Galerii Krakowskiej

16:45 Pokaz filmu „Erupcja” i Q&A: Lena Góra | Kino pod Baranami

17:00 Kino plenerowe – „Misiek: Ekipa na wakacjach” | Miasteczko Filmowe przy Galerii Krakowskiej

17:30 Pokaz filmu „Brat” i Q&A: Maciej Sobieszczański, Filip Wiłkomirski, Julian Świeżewski, Tytus Szymczuk | MOS Sala duża

17:45 Pokaz filmu „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej” i Q&A: Emi Buchwald, Jerzy Kapuściński, Izabella Dudziak, Bartłomiej Deklewa, Karolina Rzepa | Aula ASP

19:00 Pokaz filmu „Dzikie róże” i rozmowa przed filmem: Anna Jadowska, Marta Nieradkiewicz | Kino Pod Baranami

20:00 Kino plenerowe – „Wiosna Juliette” | Miasteczko Filmowe przy Galerii Krakowskiej

20:15 Pokaz filmu „Dobry chłopiec” i Q&A: Jerzy Skolimowski, Ewa Piaskowska, Monika Frajczyk | MOS (Sala duża)

20:30 Pokaz filmu „Cotton Queen” i Q&A: Suzanna Mirghani | Aula ASP

20:30 Kino plenerowe – „Miłość” | Kino na Placu Szczepańskim

20:45 Kino plenerowe – „Gaucho Gaucho” | Kino w Ogrodzie Botanicznym

00:30 SET DJski - DJ VIZRIL (aktor Julian Świeżewski) | LASTRIKO

Patronat „Rzeczpospolitej”