Kadr z filmu "Języki z wody"
Na towarzyszącej przedpremierowemu pokazowi konferencji prasowej Marta Cienkowska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego mówiła:
– Pawilon Polski od lat reprezentuje bardzo wysoki poziom artystyczny i podejmuje ważne tematy. I w tym roku jest tak samo. „Języki z wody” to projekt absolutnie unikatowy, który mówi, że wspólnotę można tworzyć wyłącznie w oparciu o silną tożsamość i odważnie stając w obronie wartości. Pokazuje, jak znacząca w komunikacji jest uważność. Jak wiele nam umyka, gdy używamy bardzo mocnych, agresywnych słów i gestów. Pokazuje też, że komunikacja międzyludzka może być inna, a komunikacja między gatunkami może być wspólna. Projekty kulturalne uczą nas wrażliwości, mogą nas łączyć, a nie dzielić. I to jest piękne i wzruszające, że polska sztuka uczy nas komunikacji niepolaryzującej, lecz włączającej.
Projekt „Języki z wody”, który wygrał konkurs na kuratorski projekt wystawy w Pawilonie Polskim, bada komunikację wykraczającą poza język mówiony, inspirowaną językiem migowym i „pieśniami” wielorybów. Mówi o komunikacji między słyszącymi a niesłyszącymi ; między ludźmi i wielorybami.
Inspiracje czerpie m.in. z legendarnych nagrań Rogera Payne’a „Songs of the Humpback Whale” (1970), które doprowadziły do zakazu polowań na wieloryby i uratowały je od zagłady.
Zwraca też uwagę, że język migowy jest pełnoprawnym językiem, na który warto spojrzeć przez pryzmat zysku, a nie straty. W przestrzeni między powietrzem i wodą, w której film jest usytuowany łatwiej odnaleźć wspólny potencjał różnych odmian komunikacji.
Twórcy projektu "Języki z wody" w Zachęcie
Autorski zespół projektu tworzą: kuratorki Ewa Chomicka, antropolożka kultury, pracująca, pracująca w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, i Jolanta Woszczenko, związana z Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku; Bogna Burska – artystka wizualna i profesorka ASP w Warszawie i Daniel Kotowski – artysta i performer; społeczna grupa performerów z Chóru w Ruchu, do której należą zarówno osoby słyszące jak i Głuche. A także Aleksandra Gryka – kompozytorka muzyki, Alicja Czyczel – choreografka i Magda Mosiewicz – reżyserka i autorka zdjęć podwodnych.
Czytaj więcej
Nowy pełnometrażowy dokument opowiada o największym malarzu baroku, o jego geniuszu, dziełach i awanturniczym życiu, przerwanym w wieku 38 lat, gdy...
Ewa Chomicka, współkuratorka projektu podczas spotkania z mediami w Zachęcie wyjaśniała:
– Tegoroczne Biennale w Wenecji ma myśl przewodnią – „In Minor Keys – W tonacjach molowych”, zaproponowaną przez przedwcześnie zmarłą kuratorkę Biennale, Koyo Kouoh. To ona zaprosiła nas wszystkich do spotkania wokół pytania o możliwość stworzenia podmiotowych wspólnot w dzisiejszym świecie, wyciszenia i być może uważnego posłuchania się, ale też do budowania subtelnych form oporu wobec dominujących narracji. Do wzajemnego wzmocnienia tych, które być może operują słabszymi, a być może po prostu mniej słyszalnymi głosami, zdominowanymi przez głosy silniejsze. Ta myśl bardzo głęboko spotyka się z naszym projektem „Języki z wody” – to instalacja audiowizualna, w której spotykają się różne języki: foniczny, którym operują osoby słyszące i migowy, którym operują osoby głuche. Sięgamy też do sposobów komunikacji zwierząt, przypominając, że ukazanie przez Rogera Payne’a złożonej kultury komunikacyjnej wielorybów sprawiło, że zostały usłyszane i ocalone, gdy znajdowały się na krawędzi wyginięcia.
Przedpremierowy pokaz "Języków z wody" w Zachęcie
W Pawilonie Polskim w Wenecji filmowa instalacja będzie pokazywana na dwóch wielkoformatowych ekranach. Elementem spajającym je będzie warstwa muzyczna, operująca dźwiękiem przestrzennym, łącząca głosy ludzkie i głosy natury.
Pawilon Polski na 61. Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji będzie czynny dla publiczności od 9 maja do 22 listopada 2026 r..
Czytaj więcej
55-tysięczne malownicze miasto nad rzeką Wag z górującym nad nim potężnym zamkiem, oddalone 120 km od Bratysławy, zainaugurowało całoroczne, wielki...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas