Anda Rottenberg
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Założyliśmy wówczas fundację – z udziałem moim i kilkorga innych osób, między innymi Brytyjczyka Henry Meyrick Hughesa i Niemca René Blocka – z siedzibą w Amsterdamie. Jestem nadal honorowym członkiem jej zarządu. I wymyśliliśmy, że zarząd będzie wybierał zmieniający się zespół kuratorów biennale, a miejsce i warunki jego sfinansowania ustalone zostaną na zasadzie kontraktu z goszczącym je miastem. Po raz pierwszy Manifesta odbyła się w 1996 r. w Rotterdamie.
Jest ich dziewiątka. W części kuratorowanej przeze mnie i Krzysztofa Kościuczuka pokazują swe prace w trzech kościołach w Bochum: Christ-König (Chrystusa-Króla), Gethsemane-Kirche (Ogrójcowy) i St. Anna Bochum.
Kiedy przejrzałam listy uczestników wcześniejszych edycji Manifesty, zauważyłam, że z Polski dotąd było ich niewiele, a w ostatnich 7 edycjach wcale, więc pomyślałam, że trzeba tę zaległość nadrobić. Wybrałam ich jednak nie wyłącznie dlatego, że nie byli wcześniej zapraszani, ale też z powodu potencjału ich sztuki, który odpowiada koncepcji wystawy. Jestem bardzo wdzięczna Instytutowi Adama Mickiewicza, że otoczył ich opieką i hojnie nas wsparł finansowo, dzięki czemu w tej edycji jest ich aż tylu.
Nie. Z Wilhelmem Sasnalem czy Nicolasem Grospierre nie pracowałam, choć długo się znamy. W gruncie rzeczy poza Mirosławem Bałką wcześniej z żadnym z zaproszonych artystów nie tworzyłam wystawy, więc nie wiedziałam, jak się z nimi pracuje, a oni nie wiedzieli, jak pracuje się ze mną. Dotyczy to również artystów z innych krajów, bo nie jest to prezentacja narodowa, ale projekt międzynarodowy i w sumie w trzech kościołach w Bochum mamy 24 artystów.
Niektóre są znane, bo aż się prosiło, żeby pokazać projekt Kasi Kozyry „Szukając Jezusa”. A Wilhelm Sasnal – jeden z nielicznych malarzy na naszej wystawie – znalazł w swoich zasobach 13 obrazów z różnych okresów, nawiązujących do przemysłu, więc korespondujących też z miejscem wystawy oraz film „Huba”, który zrealizował wspólnie z Anką, a także dokument nakręcony na taśmie 16 mm w kopalni na Śląsku.
Ale większość prac powstała specjalnie do konkretnego kościoła w Bochum. To poważne zadanie, jak zaaranżować taką przestrzeń, bo kościół nie jest galerią, jego architektura jest wymagająca. Na przykład ze względu na wielkość przestrzeni ukraińska artystka Katia Łysowienko maluje 8-metrowej długości panneau, opowiadające o losie imigrantek. Nie tylko ukraińskich, bo Europa jest ich pełna.
Niekoniecznie, zwykle był to efekt współpracy. Luc Tuymans z Belgii, gdy zaproponowałam mu ścianę w Christ-König, powiedział: „Super, zrobię do niej nową pracę”. A Pedro Cabrita Reis z Portugalii sam wybrał sobie miejsce. Przeszedł przez trzy kościoły i powiedział, że zrobi pracę na fasadzie kościoła St. Anny. I do tradycyjnego krucyfiksu dodał postacie dwóch łotrów, czyli stworzył obraz Golgoty.
Tak. Przed wejściem do Christ-König pokaże dużą rzeźbę z węgla w metalowej siatce. Jest to uproszczona postać Madonny, czy może raczej starej kobiety – symbolicznej matki górników, która wyszła z nieczynnego kościoła. A w Gethsemane-Kirche – kościele ewangelickim o bardzo pięknej architekturze, uznanym już za zabytek, gdzie nie można wbić żadnego gwoździa – robi neonową instalację z odwróconym w lusterku słowem ojczyzna w sześciu językach.
W dużym stopniu nawiązują do historii Zagłębia Ruhry, jego tożsamości i mieszkańców. Nicolas Grospierre pokaże zdjęcia poprzemysłowego pejzażu z czarnymi wyrobiskami, a także z fragmentów zdjęć z kopalni zbuduje bramę „do nieba”, o kształcie mihrabu – niszy w meczecie, trochę też nawiązującą do gotyku.
Z kolei praca Luca Tuymansa to 35-metrowa „zasłona” nawiązująca do propagandowego filmu „Triumf woli” Leni Riefensthal z 1934 r. nakręconego za pieniądze zwolenników NSDAP, eksploatujących Zagłębie Ruhry, a z drugiej do faktu, że mnisi z klasztoru należącego do tego kościoła byli prześladowani w czasie wojny.
Kurdyjka Pinar Öğrenci znalazła w archiwum Zagłębia Ruhry dokumenty, często wstrząsające, na temat gastarbeiterów z Turcji, przybywających w latach 60. XX wieku do Niemiec półlegalnie i zrobiła na ich podstawie film. A teraz pracuje nad następnym, pokazującym życie współczesnej społeczności muzułmańskiej w Bochum.
Natomiast Mikołaj Sobczak przygotowuje performans, odwołujący się do książki docent Joanny Ostrowskiej, opisującej losy osób nieheteronormatywnych prześladowanych w obozach koncentracyjnych.
Małgorzata Mirga-Tas, opowiadając o mniejszości romskiej, nie pokaże tym razem kolorowych tkanin, lecz przypomni swój zniszczony przez wandali Pomnik Pamięci o Zagładzie Romów w Borzęcinie, straconych przez Niemców w 1942 r. Porąbane przez nieznanych sprawców szczątki pomnika odlała w różowym wosku i łączy je na wystawie z figurami Jangare – opiekunów oraz niedźwiedzi, odlanych w czarnym wosku. Te drugie są ukłonem dla niegdyś aktywnych na terenie Niemiec „niedźwiedników”, Romów i Sinti zajmujących się kiedyś tresurą niedźwiedzi.
Jarosława Kozłowskiego zaprosił René Block, który bardzo go ceni – do swojej wystawy w jednym z kościołów w Essen.
To jest postępujący proces. W Zagłębiu Ruhry widziałam bardzo dużo kościołów przekształconych w galerie i służących celom kulturalnym i społecznym. Są też kościoły, dawniej katolickie lub protestanckie, zamieniane na cerkwie rumuńskie lub ukraińskie. Albo na domy modlitwy dla wyznawców islamu, chociaż nie mają architektury meczetów. W każdym mieście można je znaleźć.
Poza tym kościoły pustoszeją, bo ludzie przestali wierzyć w Boga.
No jednak myślę, że w Zagłębiu Ruhry nadal one istnieją. Tam się słyszy wszystkie języki, bo na tym terenie osiedlało się bardzo dużo mniejszości, w każdym kolejnym pokoleniu – z Turcji, byłej Jugosławii, Polski, Pakistanu, Indii, Afganistanu... Przyjeżdża też wielu Ukraińców.
Na tamtej wystawie spotykali się na równych prawach młodzi artyści z obu części jeszcze niezjednoczonej Europy. Wiele osób ze świata ją widziało i uznało, że może być modelem dla Manifesta.
Wielokrotnie podkreślaliśmy, że lata 90. były czasem radości, wzrostu, widzenia jasnej przyszłości.
Obecnie nie tylko w Europie przybywa autorytarnych przywódców i nacjonalizmów, czego nie przewidywaliśmy przed 30 laty i co obserwujemy z goryczą. No ale główne założenia Manifesty nie tracą znaczenia. Chcemy nadal tworzyć wspólnotę artystów i ludzi wrażliwych.
No niestety, na Biennale w Wenecji rządzą obecnie polityka i pieniądze. Ale mimo wszystko są tam też wydarzenia o dużej randze artystycznej, do których należy wystawa w Pawilonie Polskim.
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Nie wskazywałabym tu jednej wystawy, zrobiłam ich w Niemczech sporo. I na pewno przydaje się moje długie doświadczenie kuratorskie.
Kilkakrotnie. W 2001 r. ówczesny minister kultury Kazimierz Ujazdowski był już na to gotów wyłożyć pieniądze. Nie wiem, dlaczego w końcu do tego nie doszło; wystawa się odbyła we Frankfurcie. Z kolei Łódź wyrażała w ubiegłym roku chęć zorganizowania Manifesty 17 (2028), ale organizacja Biennale kosztuje kilka milionów euro, więc potem okazało się, że nie ma na to pieniędzy…
W Coimbrze w Portugalii, słynącej ze średniowiecznego Uniwersytetu, wpisanego dziś na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
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