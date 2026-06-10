Sacroexpo od niemal trzech dekad pozostaje jednym z najważniejszych wydarzeń branży sakralnej w Europie Środkowo-Wschodniej. To miejsce, w którym spotykają się przedstawiciele Kościoła, artyści, konserwatorzy zabytków, producenci wyposażenia świątyń, przedsiębiorcy oraz osoby zainteresowane kulturą, sztuką i duchowością. Tegoroczna edycja odbędzie się od 15 do 17 czerwca 2026 roku w Targach Kielce i po raz kolejny pokaże, jak różnorodny jest współczesny świat sacrum. Przez trzy dni hale wystawiennicze wypełnią się ofertą blisko 200 wystawców z 18 krajów, między innymi z Włoch, Niemiec, Chorwacji, Słowacji i Uzbekistanu. Zwiedzający będą mogli zapoznać się zarówno z tradycyjnymi dewocjonaliami i dziełami sztuki sakralnej, jak również z nowoczesnymi rozwiązaniami wspierającymi funkcjonowanie parafii, sanktuariów i instytucji kościelnych. Sacroexpo to jednak znacznie więcej niż wystawa. To także przestrzeń dialogu, wymiany doświadczeń i inspirujących spotkań poświęconych kulturze, duchowości, sztuce oraz odpowiedzialnemu prowadzeniu działalności gospodarczej. Organizatorzy przygotowali bogaty program konferencji, debat, premier artystycznych i wydarzeń specjalnych.

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Warto podkreślić, że udział w targach jest całkowicie bezpłatny – zarówno dla osób konsekrowanych, jak i wszystkich zainteresowanych tematyką wydarzenia. Dzięki temu każdy może skorzystać z bogatej oferty wystawców, uczestniczyć w spotkaniach oraz odkrywać najnowsze trendy i kierunki rozwoju sztuki sakralnej.

Biznes po katolicku i inspirujące spotkania

Jednym z najmocniejszych punktów programu Sacroexpo 2026 będzie cykl konferencji i spotkań poświęconych współczesnym wyzwaniom stojącym przed Kościołem, kulturą oraz światem przedsiębiorczości.

Szczególne zainteresowanie budzi konferencja „Biznes po katolicku”, podczas której uczestnicy będą zastanawiać się, jak prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z zasadami katolickiej nauki społecznej. W wydarzeniu udział wezmą Roman Kluska – przedsiębiorca i twórca spółki Optimus, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich biznesmenów, ks. prof. Tadeusz Borutka oraz przedstawiciele Akcji Katolickiej. Spotkanie będzie okazją do refleksji nad odpowiedzialnością przedsiębiorców, etyką w zarządzaniu oraz rolą wartości chrześcijańskich we współczesnym biznesie.

Program targów obejmie również debatę poświęconą współczesnemu malarstwu sakralnemu. Krytyk sztuki Karolina Szostak podejmie próbę odpowiedzi na pytania, czy współczesna sztuka religijna potrzebuje nowych środków wyrazu i czy – jak sugeruje temat spotkania – katolicyzm rzeczywiście trzeba dziś „namalować od nowa”?, zaś znawca ikony prawosławnej o. dr Wojciech Surówka przybliży postać polskiego artysty podczas wystąpienia pt. Jerzy Nowosielski - mistyk czy fałszywy prorok?

Sacroexpo od lat przyciąga także miłośników podróży i odkrywania świata przez pryzmat kultury oraz religii. W tym roku uczestnicy będą mogli wysłuchać prelekcji „Nieoczywisty Wietnam: twarze nowego tygrysa Azji. Pomiędzy Jezusem a Buddą”, którą poprowadzi Jakub Rybicki – podróżnik, fotograf, dziennikarz i autor książek podróżniczych, współpracujący między innymi z „National Geographic Traveler”. Spotkanie pozwoli spojrzeć na Azję Południowo-Wschodnią jako przestrzeń spotkania różnych tradycji, kultur i religii.

Nie zabraknie również propozycji dla osób zakochanych we włoskiej kulturze. Ks. prof. Witold Kawecki, redemptorysta, wybitny znawca kultury i sztuki oraz wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, podczas spotkania „Dlaczego Polacy kochają Italię. Odkrywamy skarby kulturowe, artystyczne i duchowe Włoch” zaprezentuje swoją najnowszą książkę „Włoskie Skarby”, zabierając uczestników w podróż śladami najważniejszych dzieł sztuki, zabytków i miejsc związanych z chrześcijańskim dziedzictwem Italii.

Z kolei osoby odpowiedzialne za przygotowanie przestrzeni liturgicznej, a także florystki i floryści, będą mogły uczestniczyć w konferencji „Co ożywia przestrzeń?”. Spotkanie poświęcone zostanie znaczeniu stałych elementów wnętrza kościoła oraz sposobom ich podkreślania poprzez odpowiednio dobrane kompozycje kwiatowe i aranżacje przestrzenne. To praktyczna propozycja dla wszystkich, którzy na co dzień dbają o estetykę miejsc kultu.

Wystawy i premiery

Tegoroczna edycja Sacroexpo pokaże niezwykłą różnorodność współczesnej sztuki sakralnej i religijnej. Obok klasycznych form przedstawiania sacrum pojawią się dzieła wykorzystujące nowoczesny język artystyczny, technologie i środki wyrazu charakterystyczne dla XXI wieku.

Jednym z najważniejszych wydarzeń będzie premiera neo-witrażu „PIETA XXI” autorstwa Piotra Barszczowskiego – uznanego artysty, grafika i teologa, laureata Złotego Medalu podczas XIII Biennale Sztuki Współczesnej we Florencji. Twórca podjął próbę reinterpretacji jednego z najbardziej poruszających motywów chrześcijańskiej ikonografii. Odsłonięcie dzieła zaplanowano na pierwszy dzień targów, 15 czerwca. Premiera stanie się okazją do refleksji nad tym, jak współczesna sztuka może opowiadać o cierpieniu, współczuciu i tajemnicy śmierci Chrystusa.

Ważnym elementem programu będzie także międzynarodowa wystawa „Życie jest piękne”, przygotowana przez słowackie Stowarzyszenie Artem. Na ekspozycji znajdą się prace artystów ze Słowacji, Czech, Austrii i Ukrainy, m.in. Wystawa pokaże różnorodne spojrzenia na człowieka, duchowość i piękno obecne w codziennym życiu w dziełach m.in. Silvii Petrovej (Słowacja), Svitlany Dudenko (Ukraina) i Waltrauta Chimaniego (Austria).

Sztuka współczesna zagości również Strefie Sztuki organizowanej wspólnie z Domem Aukcyjnym i Galerią Sztuki Art in House. Zwiedzający będą mogli zobaczyć nowoczesne dzieła inspirowane tematyką sacrum, prezentujące współczesne interpretacje motywów religijnych. Wybrane prace autorstwa Teresy Pastuszki Kowalskiej, Joanny Mieszko i Aleksandry Elizabethe Wojtysiak będzie można nabyć zarówno podczas targów, jak i za pośrednictwem internetu.

Bogata będzie również oferta wystawców. Na stoiskach znajdą się różańce, obrazy, książki religijne, ikony, figury świętych oraz liczne elementy wyposażenia kościołów. Zwiedzający zobaczą ręcznie wykonywane mozaiki szklane i marmurowe, ikony bizantyjskie oraz wyjątkowe wyroby rzemieślnicze z różnych stron świata.

Szczególną uwagę przyciągną eleganckie upominki wykonane ze srebra sprowadzanego z Włoch. Egzotycznym akcentem tegorocznej ekspozycji będą natomiast produkty rzemieślnicze z Uzbekistanu, prezentujące bogactwo tradycji i wzornictwa Azji Centralnej. Wśród wystawców nie zabraknie także producentów oferujących kadzidła i aromatyczne produkty pochodzące między innymi z Omanu.

Sacroexpo pozostaje także miejscem prezentacji nowoczesnych technologii. Zwiedzający będą mogli zapoznać się z rozwiązaniami wspierającymi codzienne funkcjonowanie parafii i wspólnot, w tym z systemami umożliwiającymi bezgotówkowe przekazywanie ofiar oraz nowoczesnymi narzędziami komunikacji z wiernymi.

Per Artem ad Deum

Integralną częścią targów Sacroexpo jest ceremonia związana z jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień przyznawanych w świecie kultury i sztuki sakralnej – medalem Per Artem ad Deum.

Nagroda przyznawana pod patronatem Papieskiej Dykasterii ds. Kultury i Edukacji od ponad 20 lat trafia do wybitnych twórców, intelektualistów i instytucji, których działalność buduje mosty między światem sztuki, kultury i duchowości. To wyróżnienie o wyjątkowym znaczeniu międzynarodowym, przyznawane osobom, które poprzez swoją twórczość pomagają współczesnemu człowiekowi odkrywać głębszy wymiar rzeczywistości.

Wśród dotychczasowych laureatów znaleźli się między innymi kompozytorzy Ennio Morricone i Krzysztof Penderecki, a także wybitni myśliciele i autorzy, tacy jak Anselm Grün czy Kiko Argüello.

Tegorocznym laureatem został ks. kardynał Gianfranco Ravasi – wybitny włoski biblista, były przewodniczący Papieskiej Rady Kultury, członek Papieskiej Komisji Biblijnej oraz Papieskiej Komisji ds. Dziedzictwa Kulturowego Kościoła. To jeden z najbardziej cenionych współczesnych intelektualistów Kościoła katolickiego, autor ponad 150 książek i publikacji oraz doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Podczas targów uczestnicy będą mogli obejrzeć zapis uroczystości wręczenia medalu, która odbyła się w Watykanie. Będzie to okazja do przypomnienia dorobku laureata i refleksji nad rolą kultury jako przestrzeni dialogu, porozumienia i budowania wspólnoty.

Targi Sacroexpo 2026 odbędą się w dniach 15–17 czerwca w Targach Kielce. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających codziennie w godzinach od 9.00 do 17.00. Organizatorzy podkreślają, że wstęp na targi jest bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych, co stanowi doskonałą okazję, by przez trzy dni uczestniczyć w wyjątkowym spotkaniu wiary, sztuki, tradycji i nowoczesności.

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