W 27. edycji Wystawy Sacroexpo uczestniczyło blisko 200 firm i instytucji z 18 krajów, w tym z USA, Uzbekistanu, Austrii, Chorwacji, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Słowenii, Ukrainy, Węgier oraz Włoch. Goście mieli okazję zapoznać się z bogatą ofertą obejmującą m.in. dewocjonalia, religijne gry planszowe, książki katolickie, pamiątki oraz propozycje pielgrzymek do miejsc kultu w kraju i za granicą. Obok tradycyjnych produktów wystawcy zaprezentowali także nowoczesne rozwiązania technologiczne dla wspólnot i parafii, takie jak systemy zarządzania cmentarzami, platformy do organizacji kwest i składania ofiar online, a także narzędzia umożliwiające internetowe zamawianie intencji mszalnych. Wśród innowacji znalazły się również aplikacje lokalizujące Msze Święte i nabożeństwa, cyfrowi organiści, systemy ogrzewania i wentylacji kościołów oraz zaawansowane oświetlenie.

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Przez sztukę do Boga. Dwadzieścia lat z nagrodą Per Artem Ad Deum.

Już od dwóch dekad podczas targów Sacroexpo wręczany jest prestiżowy medal Per Artem Ad Deum, przyznawany pod patronatem watykańskiej Dykasterii ds. Kultury i Edukacji. W tegorocznej jubileuszowej edycji uhonorowano Kardynała Gianfranco Ravasiego. O Medalu Per Artem ad Deum kard. Ravasi powiedział - Ta nagroda stawia mnie wśród wielkich, a ja uważam się za ich admiratora. Kardynał Gianfranco Ravasi to włoski biblista, były członek Papieskiej Komisji Biblijnej, były przewodniczący Papieskiej Rady Kultury oraz Papieskiej Komisji ds. Dziedzictwa Kulturowego Kościoła, doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Kard. Ravasi to autorytet Kościoła, deklarujący, że Polska jest jego drugą ojczyzną, autor ponad 150 książek i publikacji.

Sztuka w sercu targów

Istotnym punktem w programie tragów była światowa premiera najnowszego dzieła Piotra Barszczowskiego – uznanego artysty, grafika i teologa, laureata Złotego Medalu podczas XIII Biennale Sztuki Współczesnej we Florencji. W neo-witrażu „PIETA XXI” Twórca podjął próbę reinterpretacji jednego z najbardziej poruszających motywów chrześcijańskiej ikonografii. Premiera stała się okazją do refleksji nad tym, jak współczesna sztuka może opowiadać o cierpieniu, współczuciu i tajemnicy śmierci Chrystusa. – Zawsze, czy to w prezentowaniu motywów biblijnych, czy mitologicznych, zadaję sobie pytanie, jak one wyglądałyby tu i teraz? „Pieta XXI wieku” rozgrywa się dokładnie w roku 2026 – powiedział Piotr Barszczowski. W projekt zaangażowane było Muzeum Diecezjalne w Kielcach.

– Piotr Barszczowski ma swoją technikę tworzenia obrazów, tzw. neowitraży, czyli grafik naniesionych na podświetlone płótna. Najpierw organizuje sesję zdjęciową, do której zaprasza amatorów w roli statystów, by uzyskać jak najbardziej naturalny efekt. Cała sesja zdjęciowa miała miejsce w naszym muzeum. (…) – opowiada Kinga Reczka z Muzeum Diecezjalnego w Kielcach. Do celów sesji przygotowano również oryginalnych rozmiarów krzyż, wykonany przez rzemieślników z regionu świętokrzyskiego.

Na Sacroexpo przygotowano liczne wystawy nowoczesnej sztuki sakralnej, które przyciągnęły zarówno miłośników sztuki, jak i duchowości. Szczególne miejsce zajęła Strefa Sztuki od Art in House, gdzie prezentowano obrazy, rzeźby i ikony z nowoczesną sztuką sakralną autorstwa współczesnych twórców, takich jak Teresy Pastuszki Kowalskiej, Joanny Mieszko i Aleksandry Elizabethe Wojtysiak.

Goście targów mogli odwiedzić wystawę „Życie jest piękne”, przygotowaną przez słowackie Stowarzyszenie Artem. Na ekspozycji znajdą się prace artystów ze Słowacji, Czech, Austrii i Ukrainy, m.in. Wystawa pokaże różnorodne spojrzenia na człowieka, duchowość i piękno obecne w codziennym życiu w dziełach m.in. Silvii Petrovej (Słowacja), Svitlany Dudenko (Ukraina) i Waltrauta Chimaniego (Austria). Duże zainteresowanie wzbudziła Wystawa Rzemiosła Uzbeckiego, a miejscem wyciszenia i duchowej refleksji było w trakcie targów oratorium ikonograficzne organizowane przez Centrum Duszpasterskie Wesoła 54.

Spotkania w duchu liturgii

Podczas tegorocznych targów odbyła się konferencja „Współczesne problemy malarstwa sakralnego”, zorganizowana przez Akademię Wiara-Kultura-Nauka. Spotkanie stało się okazją do refleksji nad kondycją współczesnej sztuki sakralnej i jej miejscem w Kościele. Karolina Staszak, krytyczka sztuki, podejmując temat współczesnych form wyrazu w sztuce religijnej i ich odbioru przez wiernych, powiedziała:-Czy trzeba namalować katolicyzm od nowa? Na pewno trzeba odnawiać katolicyzm, na pewno trzeba odnawiać sztukę sakralną, ale trzeba nad tym prowadzić pogłębioną i uczciwą refleksję. O. dr. Wojciecha Surówki, filozofa i znawcy ikony prawosławnej, który podjął dyskusję wokół twórczości Jerzego Nowosielskiego.

- Czy twórczość takiego artysty może być pokazywana w kościołach? (…) Czy poglądy takiego artysty mogą być aprobowane przez Kościół katolicki? Moim zdaniem nie. Kieruję się bardzo prostą zasadą wyrażoną przez Kościół w odniesieniu do osób świeckich, które pragną nauczać w Kościele: (...) musi posiadać mandatum, zlecenie. Kościół publicznie potwierdza w ten sposób dwie istotne rzeczy: że osoba z mandatem pozostaje we wspólnocie z Kościołem katolickim oraz że doktryna przedstawiana przez nią jest zgodna z nauczycielskim urzędem Kościoła.- powiedział o. Wojciech Surówka.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się także konferencja „Biznes po katolicku”. Spotkanie, zorganizowane przez Akademię Wiara–Kultura–Nauka oraz Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Kielcach, było okazją do rozmowy o tym, jak łączyć przedsiębiorczość z wartościami chrześcijańskimi oraz jak Katolicka Nauka Społeczna może inspirować współczesny biznes. Idę Akcja Katolicka przedstawili Andrzej Kamiński – Prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej oraz Adam Biskup – Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Kielcach Akcja Katolicka Diecezji Kieleckiej. W wydarzeniu udział wzięli m.in. Roman Kluska (on-line) – przedsiębiorca i twórca spółki Optimus, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich biznesmenów, który zdradził na czym opiera swoją działalność: -Każda działalność gospodarcza musi być zrobiona rzetelnie, uczciwie. W naszych czasach nazywa się to sytuacja dwóch zwycięstw. Obydwie strony jakiegokolwiek zdarzenia gospodarczego muszą, oczywiście adekwatnie do okoliczności, być jednakowo usatysfakcjonowani.- powiedział Roman Kluska. Ks. prof. Tadeusz Borutka podkreślił natomiast, że: - Zaangażowanie Kościoła w sprawy społeczne jest oczekiwane, jest potrzebne i dlatego mówimy, że katolicka nauka społeczna, która tymi sprawami się zajmuje, jest dzisiaj bardzo aktualna. (...) Chcemy powiedzieć, że jest ona zespołem pewnych twierdzeń, można powiedzieć pewnych zasad, wyprowadzanych z Ewangelii po to, żeby kształtować życie publiczne, społeczne. -dodał.

Inspirujące spotkania na targach

Nie zabrakło również propozycji dla osób zakochanych we włoskiej kulturze. Ks. prof. Witold Kawecki, redemptorysta, wybitny znawca kultury i sztuki oraz wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, podczas spotkania „Dlaczego Polacy kochają Italię. Odkrywamy skarby kulturowe, artystyczne i duchowe Włoch” zaprezentował swoją najnowszą książkę „Włoskie Skarby”, zabierając uczestników w podróż śladami najważniejszych dzieł sztuki, zabytków i miejsc związanych z chrześcijańskim dziedzictwem Italii. W tym roku goście targów mogli wysłuchać prelekcji „Nieoczywisty Wietnam: twarze nowego tygrysa Azji. Pomiędzy Jezusem a Buddą”, którą poprowadził Jakub Rybicki – podróżnik, fotograf, dziennikarz i autor książek podróżniczych, współpracujący między innymi z „National Geographic Traveler”.

Konkursy i atrakcje dla odwiedzających targi Sacroexpo

Odwiedzający targi Sacroexpo mogli wygrać najnowsze książki katolickie ufundowane przez największe polskie wydawnictwa będące wystawcami targów. Cztery osoby konsekrowane: dwie siostry zakonne i księża po wykonaniu zadania konkursowego - quizu na stoisku Franciszkańskiego Biura Turystyczno-Pielgrzymkowego Patron Travel wygrali pielgrzymkę do Fatimy. Zwycięzcami w quzie zostali: siostra Iwona Paluch, siostra Aleksandra Stokłosa, natomiast w kategorii księży i zakonników szczęście uśmiechnęło się do księdza Bogusława Nagla oraz księdza Sławomira Wojtyska. W Targach Kielce spotkali się także finaliści Konkursu Biblijnego Diecezji Kieleckiej, wyłonieni w dwóch wcześniejszych etapach: szkolnym i regionalnym.

Patronami medialnymi byli „Rzeczpospolita” i rp.pl