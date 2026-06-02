Monumentalne dzieło, składające się z 83 betonowych figur, jest zatem najdrożej sprzedaną pracą artystki na świecie. Poprzedni rekord „Bambini” wynosił - w 2021 roku również na aukcji Polswiss Art - 13,6 mln zł. Obie podane wyżej sumy uwzględniają opłaty aukcyjne.

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Kompozycja Abakanowicz została zakupiona przez polską kolekcje prywatną.

„Bambini ” Magdaleny Abakanowicz to także najdrożej sprzedana na aukcji praca polskiej współczesnej artystki

Na obecnej aukcji praca była licytowana od 10 mln, osiągając cenę wylicytowaną 13, 4 mln zł, ale końcowy wynik zawsze obejmuje też opłaty aukcyjne.

„Bambini” ustanowiło nie tylko światowy rekord Abakanowicz. To także najdrożej sprzedana na aukcji praca polskiej współczesnej artystki.

Uniwersalny wymiar figur Abakanowicz

Ten jeden z najliczniejszych zespołów rzeźbiarskich Magdalena Abakanowicz stworzyła w latach 1998-1999. Zarazem jest to jedna z nielicznych realizacji artystki przedstawiająca dzieci. Abakanowicz podkreślała wagę tej pracy włączając ją w najważniejsze swoje wystawy, zaczynając od Paryża w 1999 roku, poprzez Poznań, Bad Homburg, Madryt, Dusseldorf, Mediolan, Warszawę, Orońsko, Wrocław, Chianti i Timisoarę. Przed trzema laty „Bambini” prezentowano na retrospektywie artystki w Muzeum Śląskim w Katowicach.

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Anonimowe figury stojące, kroczące, siedzące, prezentowane pojedynczo lub w zwartych grupach zaliczane są równocześnie do najbardziej reprezentatywnych prac artystki. Początkowo realizowała je w utwardzanej jucie, a z czasem w betonie, brązie czy spawanej stali. Należą do najbardziej rozpoznawalnych prac Abakanowicz. Mają wymiar uniwersalny, mówią o zbiorowości i samotności jednostki, tworząc jedną z najważniejszych opowieści o współczesnym człowieku w sztuce światowej.

140 obiektów na letniej aukcji Polswiss Art

Letnia Aukcja Dzieł Sztuki w Polswiss Art, na której padł rekord Abakanowicz, obejmowała w sumie ponad 140 obiektów różnych artystów od XIX do XX wieku. Znalazły się wśród nich także m.in. wczesne dzieło Jana Matejki - portret małego Wita Stwosza; prace Jacka Malczewskiego - „Autoportret z kwiatem koniczyny" i „Polonia – kędy droga” z cyklu związanego z powstaniem styczniowym;: formistyczne obrazy Zbigniewa Pronaszki „Warcaby” oraz „Lekcja”; rzeźba z białego karraryjskiego marmuru Igora Mitoraja „Bohaterowie światła”, czy prace Tadeusza Kantora i Marii Jaremy.