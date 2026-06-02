Konstrukcja "Bambini" autorstwa Magdaleny Abakanowicz zaprezentowana na wystawie przedaukcyjnej w Domu Aukcyjnym Polswiss Art w Warszawie, maj 2026
Monumentalne dzieło, składające się z 83 betonowych figur, jest zatem najdrożej sprzedaną pracą artystki na świecie. Poprzedni rekord „Bambini” wynosił - w 2021 roku również na aukcji Polswiss Art - 13,6 mln zł. Obie podane wyżej sumy uwzględniają opłaty aukcyjne.
Kompozycja Abakanowicz została zakupiona przez polską kolekcje prywatną.
Na obecnej aukcji praca była licytowana od 10 mln, osiągając cenę wylicytowaną 13, 4 mln zł, ale końcowy wynik zawsze obejmuje też opłaty aukcyjne.
„Bambini” ustanowiło nie tylko światowy rekord Abakanowicz. To także najdrożej sprzedana na aukcji praca polskiej współczesnej artystki.
Ten jeden z najliczniejszych zespołów rzeźbiarskich Magdalena Abakanowicz stworzyła w latach 1998-1999. Zarazem jest to jedna z nielicznych realizacji artystki przedstawiająca dzieci. Abakanowicz podkreślała wagę tej pracy włączając ją w najważniejsze swoje wystawy, zaczynając od Paryża w 1999 roku, poprzez Poznań, Bad Homburg, Madryt, Dusseldorf, Mediolan, Warszawę, Orońsko, Wrocław, Chianti i Timisoarę. Przed trzema laty „Bambini” prezentowano na retrospektywie artystki w Muzeum Śląskim w Katowicach.
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Anonimowe figury stojące, kroczące, siedzące, prezentowane pojedynczo lub w zwartych grupach zaliczane są równocześnie do najbardziej reprezentatywnych prac artystki. Początkowo realizowała je w utwardzanej jucie, a z czasem w betonie, brązie czy spawanej stali. Należą do najbardziej rozpoznawalnych prac Abakanowicz. Mają wymiar uniwersalny, mówią o zbiorowości i samotności jednostki, tworząc jedną z najważniejszych opowieści o współczesnym człowieku w sztuce światowej.
Letnia Aukcja Dzieł Sztuki w Polswiss Art, na której padł rekord Abakanowicz, obejmowała w sumie ponad 140 obiektów różnych artystów od XIX do XX wieku. Znalazły się wśród nich także m.in. wczesne dzieło Jana Matejki - portret małego Wita Stwosza; prace Jacka Malczewskiego - „Autoportret z kwiatem koniczyny" i „Polonia – kędy droga” z cyklu związanego z powstaniem styczniowym;: formistyczne obrazy Zbigniewa Pronaszki „Warcaby” oraz „Lekcja”; rzeźba z białego karraryjskiego marmuru Igora Mitoraja „Bohaterowie światła”, czy prace Tadeusza Kantora i Marii Jaremy.
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