Czy ZUS może kwestionować zlecenie połączone z etatem?
Sprawa dotyczyła dodatkowej pracy w weekendy. A chodziło o kobietę zatrudnioną na pełnym etacie w jednej spółce i zleceniu w innej. W praktyce od poniedziałku do piątku pracownica zarządzała działem administracyjnym i księgowym pierwszej spółki. A na zleceniu w drugiej dorabiała w soboty i zajmowała się raportowaniem oraz uzgadnianiem sald.
Szkopuł w tym, że obie firmy były ze sobą powiązane. Wspólnikami i członkami zarządów obu spółek byli bowiem członkowie jednej rodziny. Spółki współpracowały ze sobą i korzystały częściowo ze wspólnej infrastruktury. Udostępniały sobie maszyny i narzędzia, a pracownicy obu spółek korzystali ze wspólnej szatni.
ZUS uznał, że te okoliczności świadczą o próbie uniknięcia pełnego oskładkowania i obejścia przepisów o czasie pracy. I skorzystał z przepisu, który pozwala w określonych sytuacjach potraktować zleceniobiorcę jak pracownika i naliczyć składki od wynagrodzenia ze zlecenia, tak jak od wynagrodzenia pracowniczego. Spór trafił jednak na wokandę i ZUS przegrał sprawę.
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Zdaniem sądu apelacyjnego art. 8 ust. 2a ustawy systemowej nie może być stosowany automatycznie tylko dlatego, że praca zleceniobiorcy ma jakikolwiek związek z działalnością jego pracodawcy. W ocenie sądu ZUS musiałby wykazać, że w ramach zlecenia pracownica faktycznie wykonywała pracę na rzecz spółki, która była jej pracodawcą.
Istotne mogło być na przykład to, czy ta spółka finansowała wynagrodzenie wypłacane przez drugą spółkę z tytułu umowy zlecenia. A jak zauważył sąd apelacyjny, ZUS takich dowodów nie przedstawił. Sąd zwrócił też uwagę, że żadna ze spółek nie była spółką dominującą wobec drugiej. Pracownica wykonywała inne czynności na rzecz każdej z nich i robiła to w różnych halach. Spółki miały zaś własne maszyny, nieruchomości, pracowników, kontrahentów i dostawców. Sprzedawały też produkty w różnych opakowaniach.
Sygnatura akt: III AUa 974/24
Raport orzeczniczy czerwiec 2026
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