Mural w Teheranie, przedstawiający zmarłego najwyższego przywódcę Iranu, ajatollaha Alego Chameneiego
Izraelskie źródło, na które powołują się media, miało ujawnić, że wiadomości Chameneiego nie są jego autorstwa, lecz zostały napisane przez nowego dowódcę Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), Ahmada Wahidiego i innych przedstawicieli tej formacji.
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Jako prezydent Iranu Mahmud Ahmadineżad zaprzeczał Holokaustowi. Kilkanaście lat później miał zostać najważniejszym współpracownikiem izraelskich s...
Wewnętrzne podziały w Iranie są głębokie i zagrażają istnieniu samego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej – oceniło źródło al-Hadath.
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Najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu, Modżtaba Chamenei, zapowiedział zemstę za zabicie swojego ojca i poprzednika, Alego Chameneiego, któr...
Jak zauważyła amerykańska stacja CNN, w teherańskim kierownictwie narasta konflikt między frakcją polityków twardogłowych, odrzucających jakiekolwiek porozumienie z Waszyngtonem, a przywódcami skłaniającymi się do nieco bardziej pragmatycznych rozwiązań.
Modżtaba Chamenei został mianowany najwyższym przywódcą wkrótce po tym, gdy jego ojciec zginął 28 lutego w amerykańsko-izraelskim nalocie. Od tego czasu nowy irański lider ani razu nie pojawił się publicznie. Wbrew lokalnym obyczajom, nie przedstawiono nawet żadnego nagrania, które ukazywałoby jego wizerunek lub pozwoliło usłyszeć wypowiedź Modżtaby.
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Trzech synów ajatollaha Alego Chamaneiego, najwyższego przywódcy duchowego Iranu, który zginął w pierwszym dniu wojny USA i Izraela z Iranem, modli...
Władze Iranu utrzymują, że najwyższy przywódca komunikuje się wyłącznie za pośrednictwem oświadczeń pisemnych – przypomniała CNN.
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