Izraelskie źródło, na które powołują się media, miało ujawnić, że wiadomości Chameneiego nie są jego autorstwa, lecz zostały napisane przez nowego dowódcę Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), Ahmada Wahidiego i innych przedstawicieli tej formacji.

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Izrael postawił w Iranie na największego wroga. W świecie wywiadu „nie ma moralności”
Polityka
Izrael postawił w Iranie na największego wroga. W świecie wywiadu „nie ma moralności”

Konflikt w teherańskim kierownictwie

Wewnętrzne podziały w Iranie są głębokie i zagrażają istnieniu samego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej – oceniło źródło al-Hadath.

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Portrety najwyższego przywódcy Iranu Modżtaby Chameneiego oraz jego poprzedników, Alego Chameneiego
Konflikty zbrojne
Modżtaba Chamenei zapowiada zemstę za zabicie swojego ojca. „Naród tego żąda”

Jak zauważyła amerykańska stacja CNN, w teherańskim kierownictwie narasta konflikt między frakcją polityków twardogłowych, odrzucających jakiekolwiek porozumienie z Waszyngtonem, a przywódcami skłaniającymi się do nieco bardziej pragmatycznych rozwiązań.

Modżtaba Chamenei najwyższym przywódcą Iranu

Modżtaba Chamenei został mianowany najwyższym przywódcą wkrótce po tym, gdy jego ojciec zginął 28 lutego w amerykańsko-izraelskim nalocie. Od tego czasu nowy irański lider ani razu nie pojawił się publicznie. Wbrew lokalnym obyczajom, nie przedstawiono nawet żadnego nagrania, które ukazywałoby jego wizerunek lub pozwoliło usłyszeć wypowiedź Modżtaby.

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Synowie Alego Chameneiego modlili się za jego trumną. Zabrakło jednak Modżtaby Chameneiego
Polityka
Najwyższy przywódca duchowy Iranu nie pojawił się na pogrzebie ojca

Władze Iranu utrzymują, że najwyższy przywódca komunikuje się wyłącznie za pośrednictwem oświadczeń pisemnych – przypomniała CNN. 