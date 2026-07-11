Portrety najwyższego przywódcy Iranu Modżtaby Chameneiego oraz jego poprzedników, Alego Chameneiego i Ruhollaha Chomeiniego
„Nasz naród żąda zemsty i bez wątpienia musi ona nastąpić” – przekazał Modżtaba Chemenei w pisemnym oświadczeniu, cytowanym przez państwowe media.
„Zobowiązujemy się do pomszczenia czystej krwi zamordowanego przywódcy i wszystkich męczenników dwóch wojen, którzy polegli z rąk zbrodniarzy i okrytych hańbą zabójców” – podkreślił nowy lider Iranu. Dodał, że „nazwiska tych zbrodniarzy są dobrze znane” i „zabiorą oni do grobu marzenia o spokojnej śmierci na starość we własnym łóżku”.
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86-letni Ali Chamenei zginął 28 lutego, pierwszego dnia amerykańsko-izraelskich ataków na Iran. Rządził Iranem przez blisko 37 lat. Jako najwyższy przywódca sprawował nadzór nad cywilnymi władzami państwa, będąc równocześnie najwyższym autorytetem religijnym Islamskiej Republiki Iranu.
Po śmierci Chameneiego na urząd najwyższego przywódcy wybrano jego syna, Modżtabę. Nowy lider został ranny w nalocie i od czasu wyboru nie pokazał się publicznie, również na pogrzebie ojca. Sobotnie oświadczenie jest jego pierwszym wystąpieniem odnoszącym się do tego wydarzenia.
Ciało Alego Chameneiego pochowano w nocy z czwartku na piątek w jego rodzinnym Meszhedzie na północnym wschodzie Iranu. Masowe uroczystości żałobne trwały od 4 lipca. Część uczestników ceremonii wykrzykiwała antyamerykańskie i antyizraelskie hasła, żądając zemsty za śmierć przywódcy, w tym wznosząc groźby wobec prezydenta USA Donalda Trumpa.
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Relacje między USA a Iranem w ostatnim tygodniu ponownie się zaostrzyły, doszło do nowych ataków obu stron. Waszyngton i Teheran oskarżają się wzajemnie o łamanie wstępnego porozumienia, które miało doprowadzić do trwałego zakończenia wojny. Donald Trump ogłosił, że rozejm się skończył. W reakcji na izraelskie doniesienia o irańskich planach zamachu na swoje życie prezydent USA zagroził „całkowitym zdziesiątkowaniem i zniszczeniem wszystkich obszarów Iranu” poprzez trwające przez rok ataki.
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