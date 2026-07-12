Ministerstwo Obrony Kuwejtu poinformowało, że trzy przejścia graniczne oraz platforma wiertnicza zostały zaatakowane przez Teheran. Jednocześnie media donoszą o eksplozjach w południowym Iranie oraz o amerykańskich uderzeniach w rejonie cieśniny Ormuz.

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Kuwejt informuje o atakach na granicy i platformie wiertniczej. „Siły zbrojne w stanie wysokiej gotowości”

Ministerstwo Obrony Kuwejtu przekazało, że Iran zaatakował trzy północne lądowe punkty kontrolne na granicy z Irakiem oraz morską platformę wiertniczą powiązaną z Kuwait Oil Company.

Według informacji przekazanych przez tamtejszy resort obrony ataki spowodowały szkody materialne, a jeden pracownik platformy został ranny.

W związku z tymi wydarzeniami siły zbrojne Kuwejtu zostały postawione w stan wysokiej gotowości.

Axios: USA uderzyły w irańskie systemy rakietowe i obronę powietrzną

Serwis Axios podaje natomiast – powołując się na wysokiej rangi urzędnika – że wojsko USA przeprowadziło serię uderzeń na irańskie systemy rakietowe i systemy obrony powietrznej. Według źródła amerykańskie ataki miały objąć także niewielkie łodzie w kilku lokalizacjach w rejonie cieśniny Ormuz. Axios podaje też, że uderzenia były wymierzone w małe jednostki – powiązane z irańskim Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej – które znajdowały się w pobliżu szlaku.

Sky News – powołując się na irańskie media – poinformował natomiast, że w południowym Iranie słyszano kilka eksplozji. Według agencji informacyjnej Fars odgłosy wybuchów dochodzić miały ze wschodniej części Bandar Abbas – dużego miasta portowego w południowym Iranie – oraz z nadbrzeżnego obszaru wyspy Keszm.

Sky News zaznacza, że informacje o eksplozjach pojawiły się po serii doniesień irańskich mediów dotyczących zdarzeń na południowym wybrzeżu kraju.

Irańska IRNA podaje, że po południu w stronę wyspy Keszm zostały wystrzelone pociski „wroga”. Agencja podała jednocześnie, że nie odnotowano ofiar.

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Pakistan apeluje o powściągliwość i deeskalację

Do sytuacji odniósł się Pakistan. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Islamabadzie opublikowało na platformie X oświadczenie, w którym wyraziło „głębokie zaniepokojenie” eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Pakistański resort dyplomacji wezwał wszystkie strony, by „zachowały powściągliwość”. Zaapelował również o podjęcie „natychmiastowych kroków w kierunku deeskalacji” oraz o przestrzeganie zobowiązań wynikających z memorandum uzgodnionego w ubiegłym miesiącu. „Ze swojej strony Pakistan pozostaje zaangażowany w zapewnianie wszelkiego wsparcia na rzecz osiągnięcia trwałego pokoju i stabilności w regionie poprzez dialog i dyplomację” – przekazano.