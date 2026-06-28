Ważne orzeczenie ws. składek na ZUS. W orzeczeniu wskazano na "sporny wyjątek od zasady"
Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który zalegał w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników. W związku z tym wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o ich umorzenie, powołując się na trudną sytuację finansową.
ZUS jego wnioskiem w ogóle się jednak nie zajął. Odmówił wszczęcia postępowania w sprawie, twierdząc, że w zakresie składek finansowanych przez ubezpieczonych, czyli pracowników, zastosowanie ma art. 30 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który wyłącza możliwość stosowania jej art. 28. To wyklucza merytoryczne rozpoznanie wniosku. Przedsiębiorca nie zgodził się z taką wykładnią. Zarzucił urzędnikom naruszenie postępowania administracyjnego i upierał się, że powinni zająć się jego sprawą merytorycznie, zamiast odmawiać wszczęcia postępowania.
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Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie nie przyznał mu racji. Oddalając skargę przedsiębiorcy uznał, że ZUS prawidłowo zastosował przepisy prawa materialnego i procesowego. Przede wszystkim słusznie wyłączył możliwość umorzenia składek finansowanych przez ubezpieczonych.
Do podobnych wniosków ostatecznie doszedł też Naczelny Sąd Administracyjny (NSA). Podkreślił, że sporny wyjątek od zasady dopuszczalności umarzania „należności z tytułu składek” z art. 30 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest ściśle określony. Wynika z niego, że umorzenia nie stosuje się do składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek. Zdaniem NSA wprowadzony przez ustawodawcę zwrot „nie stosuje się”, należy interpretować w sposób ścisły. A to oznacza, że w stosunku do wskazanych w nim należności wykluczone jest podjęcie jakiegokolwiek merytorycznego rozstrzygnięcia, opartego na podstawie art. 28 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
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