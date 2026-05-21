Czy można podważyć orzeczenie lekarskie w sprawie choroby zawodowej?

Sprawa dotyczyła stwierdzenia choroby zawodowej u pracownicy zatrudnionej przez wiele lat przy produkcji wiązek elektrycznych, wymagającej wykonywania powtarzalnych i obciążających ruchów nadgarstka. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej uznały, że w sprawie zachodzą przesłanki do stwierdzenia choroby zawodowej w postaci zespołu cieśni nadgarstka. Pracodawca nie zgadzał się z tym rozstrzygnięciem. Zaskarżył je, ale przegrał.

Przegraną pracodawcy przypieczętował Naczelny Sąd Administracyjny

Najpierw racji spółce nie przyznał Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Kielcach. W jego ocenie biorąc pod uwagę wywiad chorobowy i zgłaszane przez pracownicę dolegliwości od 2016 r. skarżąca spółka jest zakładem pracy, który potencjalnie spowodował chorobę. Kobieta podczas produkcji wiązek elektrycznych na stanowisku pracy wykonywała czynności stwarzające realne ryzyko ucisku na nerw pośrodkowy.

Montaż wiązek wymagał bowiem wykonywania naprzemiennych ruchów nawracania nadgarstków wywołujących ucisk nerwu. Ponadto kobieta zgłaszała dolegliwości: od 2017 r. bóle nadgarstka, utrudnione ruchy nawracania prawej ręki i wypadanie przedmiotów z tej ręki.

Ostatecznie przegraną pracodawcy przypieczętował Naczelny Sąd Administracyjny (NSA). Zgodził się, że jeżeli orzeczenie lekarskie wydane przez uprawnioną jednostkę medycyny pracy nie budzi zasadniczych wątpliwości, stanowi ono podstawowy dowód pozwalający na stwierdzenie choroby zawodowej. Organy administracji nie są uprawnione do podważania jego ustaleń w oparciu o własną ocenę, pozbawioną wiadomości specjalnych.

Jak podkreślił NSA, orzeczenia lekarskie w zakresie choroby zawodowej stanowią środki dowodowe z zakresu wiadomości specjalnych. Orzeczenia te są dla orzekających organów administracji w zasadzie wiążące co do zjawisk ze świata przyrody, związanych ze zdrowiem pracownika. Te bowiem, nie mając wiedzy specjalistycznej, nie mogą co do zasady wkraczać swoimi ustaleniami faktycznymi w ocenę sposobu prowadzenia badań lekarskich.

Sygnatura akt: II GSK 987/22

