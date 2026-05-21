Informacje o planowanych zmianach Ministerstwo Zdrowia przekazało w odpowiedzi na petycję skierowaną do Kancelarii Prezydenta, dotyczącą ograniczenia działalności tzw. receptomatów i „zielonych poradni”.

Petycja do prezydenta. Postulaty zaostrzenia przepisów

Jak informuje portal Rynek Zdrowia, do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęła petycja z postulatami zaostrzenia przepisów dotyczących przepisywania opioidów i produktów konopnych.

Według autora petycji medyczna marihuana jest dziś zbyt łatwo dostępna, a przyczynia się do tego działalność tzw. zielonych poradni. Petytor powołuje się na doniesienia medialne, z których wynika, że „niektóre placówki oferują recepty na produkty konopne na podstawie powierzchownych diagnoz, takich jak depresja czy zaburzenia lękowe, bez dogłębnej analizy historii pacjenta”. Autor podkreśla również, że obecny system zdalnej ordynacji leków sprzyja nadużyciom, a mechanizm nadzoru jest niewystarczający.

Przedstawiony projekt zawiera propozycje zmian takich jak:

możliwości pierwotnej ordynacji marihuany medycznej wyłącznie przez specjalistów określonych dziedzin,

osobiste badanie pacjenta przed pierwszą receptą na opioidy lub produkty konopne,

ograniczenie możliwości wystawiania pierwszej recepty podczas teleporady,

obowiązkowe konsultacje specjalistyczne,

utworzenie Centralnego Rejestru Ordynacji monitorującego recepty na leki kontrolowane,

nowe obowiązki raportowe dla lekarzy i podmiotów leczniczych.

Zgodnie z propozycją, za nieprawidłowe wystawianie recept na opioidy i produkty konopne lekarzom miałyby grozić sankcje. Byłaby to kara do 15 tys. za nieuzasadnione wystawienie recepty lub przekroczenie dopuszczalnych dawek. Natomiast w przypadku wielokrotnych lub zagrażających bezpieczeństwu pacjenta naruszeń – nawet do 30 tys. zł.

W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia podkreśliło, że proponowane zmiany są zbyt daleko idące. Jak podaje portal Rynek Zdrowia, ministerstwo dostrzega problem, widzi jednak jego rozwiązanie w stworzeniu jasnych standardów teleporad i skutecznym egzekwowaniu obowiązujących zasad.

Poinformowało jednocześnie, że przygotowuje własne propozycje, które mają uporządkować rynek teleporad i zasady wystawiania recept. Prowadzone są prace legislacyjne nad dwoma rozporządzeniami w sprawach standardu organizacyjnego: