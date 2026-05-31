Stanowisko ASCP dotyczy przede wszystkim długoterminowego stosowania leków takich jak metylofenidat czy leki z grupy amfetamin. Rekomendacje opracowano metodą konsensusu ekspertów, ponieważ dostępnych jest niewiele badań wysokiej jakości dotyczących odstawiania stymulantów u dorosłych.

Autorzy stanowiska, które ukazało się w czasopiśmie „European Neuropsychopharmacology”, zwracają uwagę, że w ostatnich latach liczba diagnoz ADHD i recept na stymulanty wyraźnie wzrosła, czego szczególnym przykładem są Stany Zjednoczone. Między 2012 a 2023 r. liczba recept na leki stymulujące zwiększyła się tam o ponad 50 proc. Jednocześnie wciąż brakuje badań i wytycznych dotyczących tego, jak długo taka farmakoterapia powinna być kontynuowana oraz kiedy lekarz powinien ponownie ocenić zasadność dalszego stosowania leków.