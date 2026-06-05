Aquipta (atogepantum) to nowoczesny lek doustny w tabletkach, którego substancją czynną jest atogepant. Należy on do przełomowej grupy gepantów blokujących białko CGRP odpowiedzialne za wywoływanie stanów zapalnych i bólów migrenowych. Od 2023 r. lek ten stosowano wyłącznie profilaktycznie w celu zapobiegania atakom migreny. Od teraz pacjenci mogą sięgać po ten preparat również w razie potrzeby, czyli w momencie rozpoczęcia napadu, aby szybko uśmierzyć ból. Aquipta jest pierwszym lekiem w Unii Europejskiej, który jednocześnie zapobiega migrenom i skutecznie przerywa trwające ataki.

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Migrena Foto: PAP

Co wykazały badania nad lekiem Aquipta na migreny?

Zatwierdzenie preparatu Aquipta opiera się na danych z badania klinicznego III fazy ECLIPSE. Oceniano w nim skuteczność, bezpieczeństwo oraz tolerancję leku Aquipta (w dawce 60 mg) w porównaniu z placebo w doraźnym leczeniu pojedynczego napadu migreny, a także spójność tego efektu podczas wielu ataków u osób dorosłych z migreną z aurą lub bez aury w wywiadzie. Lek osiągnął główny cel badania, wykazując przewagę nad placebo. Preparat skutecznie likwidował ból migrenowy w ciągu dwóch godzin od podania. Efekt utrzymywał się do 48 godzin.

Z migreną mierzą się miliony ludzi. Jest obciążeniem społecznym i finansowym dla pacjentów i systemów opieki zdrowotnej

Migrena jest powszechną i wyniszczającą chorobą neurologiczną, która dotyka około 14 proc. globalnej populacji, przy czym częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn. Ataki migreny, szczególnie powszechne u osób w wieku od 25 do 55 lat, mogą charakteryzować się silnymi, tętniącymi bólami głowy, zaburzeniami poznawczymi, nadwrażliwością na światło i dźwięk oraz nudnościami, co prowadzi do znacznego ograniczenia codziennej aktywności.

Czytaj więcej Zdrowie Migreny szkodzą sercu i zwiększają ryzyko zawału Pacjenci cierpiący na migrenowe bóle głowy prawie półtora raza częściej doznają zawału serca. Migrena może również zwiększać ryzyko wystąpienia inn...

Choroba ta stanowi również obciążenie społeczne i finansowe dla pacjentów i dla systemów opieki zdrowotnej. Według niedawnej analizy przeprowadzonej przez WifOR Institute w sześciu krajach europejskich, migrena powoduje szacunkowe obciążenie ekonomiczne rzędu 1,2-2,0 proc. PKB.

Migrena Foto: PAP

Według szacunków Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy w Polsce z migreną zmagają się aż 4 mln osób. W 2025 r. ze świadczeń medycznych z powodu migreny w ramach NFZ skorzysta 112 tys. pacjentów.