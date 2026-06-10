Naukowcy analizowali skuteczność dwóch rodzajów jesionowych zrębków wysypywanych przy ścieżkach dla spacerowiczów: naturalnych oraz nasączonych deltametryną, środkiem stosowanym m.in. do zwalczania roztoczy w rolnictwie. Wyniki badania opublikowano właśnie na łamach czasopisma „Ticks and Tick-borne Diseases”.

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Okazało się, że oba rozwiązania znacząco zmniejszały liczbę kleszczy przy krawędziach szlaków, czyli w miejscach, gdzie ludzie najczęściej mają z nimi kontakt. Zrębki z dodatkiem deltametryny ograniczyły liczbę osobników dorosłych i nimf nawet o 99 proc. w ciągu dwóch sezonów. W przypadku zwykłych zrębków redukcja wyniosła 48 proc.

Wystarczy wysypać zrębki w ogrodzie. Prosty sposób na zatrzymanie kleszczy

Autorzy przypuszczają, że czyste zrębki działają przede wszystkim jako sucha, fizyczna bariera między roślinnością a ścieżką. Takie podłoże może ograniczać przemieszczanie się kleszczy w stronę miejsc, w których najłatwiej o kontakt z człowiekiem. W przypadku zrębków potraktowanych deltametryną efekt wzmacnia dodatkowo działanie środka chemicznego.

– To badanie pokazuje, że istnieją różne strategie zarządzania środowiskiem mogące skutecznie zmniejszać liczbę kleszczy w najbardziej strategicznych miejscach – powiedziała jedna z autorek publikacji prof. Manisha A. Kulkarni. Jak podkreśliła, drewniane zrębki wysypywane na spacerowych szlakach są narzędziem prostym, praktycznym i stosunkowo tanim.

Ten sposób można też z powodzeniem wykorzystać do celów prywatnych. Zrębki warto rozsypać w przydomowym ogrodzie, szczególnie wokół ścieżek, tarasów, altan, placów zabaw czy innych miejsc, w których często przebywamy. Należy przy tym pamiętać, by nie zaniedbywać regularnego koszenia trawy i usuwania na bieżąco zalegających liści. Jeśli chcemy trwale pozbyć się kleszczy, połączenie tych działań przyniesie najlepsze rezultaty.

Zagrożenie chorobami przenoszonymi przez kleszcze rośnie

Liczba przypadków boreliozy oraz innych chorób przenoszonych przez kleszcze rośnie w wielu regionach Ameryki Północnej i Europy wraz z rozszerzaniem się zasięgu występowania tych pajęczaków. Naukowcy wiążą to m.in. z ocieplaniem klimatu, łagodniejszymi zimami, zmianami użytkowania terenów oraz większą liczebnością zwierząt będących żywicielami kleszczy, takich jak jelenie czy gryzonie.

Według amerykańskich Centers for Disease Control and Prevention w samych Stanach Zjednoczonych co roku może dochodzić do ok. 476 tys. zakażeń boreliozą. Także w Polsce liczba zachorowań rośnie z roku na rok. W 2025 r. odnotowano ok. 30 tys. przypadków boreliozy. Najwięcej zakażeń wykrywa się latem, gdy aktywność kleszczy jest największa, a najwyższą liczbę zachorowań notuje się w województwach mazowieckim, lubelskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim.