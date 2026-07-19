Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz prof. Antoni Dudek, politolog i historyk
– Cieszę się jako historyk, że archiwa są otwierane, bo zawsze jest to dla badaczy duża wartość. Jednocześnie myślę, że jest to próba wykonania gestu wobec nas – mówił prof. Antoni Dudek w rozmowie z „Faktem”.
Politolog i historyk zastrzegł, że dopiero analiza materiałów pokaże, czy zawierają one nieznane wcześniej informacje. Zadeklarował, że do zapowiedzi Wołodymyra Zełenskiego podchodzi z ostrożnością, ponieważ – jak zauważył – ukraińskie dokumenty dotyczące działalności sowieckich służb z tego okresu były już wcześniej wykorzystywane przez historyków.
– Jestem trochę zaskoczony, ponieważ sądziłem, że te dokumenty od dawna są odtajnione. Być może chodzi o jakieś nowe materiały. Sam nie zajmowałem się tym bezpośrednio, ale wiem, że historycy pracowali już na dokumentach NKWD z tego okresu znajdujących się w Ukrainie – wyjaśnił profesor.
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Dudek nie wykluczył, że polityczne znaczenie deklaracji okaże się większe niż jej wartość dla badań. Zwrócił też uwagę na możliwe kontrowersje wokół treści dokumentów. – Zobaczymy, co znajduje się w tych dokumentach. Być może pojawi się próba przekonywania nas, że za ludobójstwem na Wołyniu nie stała w rzeczywistości UPA, lecz sowieckie służby, ponieważ takie teorie spiskowe już się pojawiały – zaznaczył. W wymiarze politycznym historyk nie ma jednak wątpliwości. – Odbieram to jako próbę wykonania gestu pod adresem Polski po kryzysie, który trwa od wielu tygodni – powiedział.
Wołodymyr Zełenski ogłosił swoje decyzje w piątek, po spotkaniu poświęconym polityce Ukrainy wobec Polski. Zapowiedział otwarcie wszystkich archiwów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Służby Wywiadu Zagranicznego dotyczących wydarzeń na Wołyniu, wydanie znacznej liczby zezwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne oraz rozwój dialogu między społeczeństwami obu państw.
Na deklarację prezydenta Ukrainy zareagował premier Donald Tusk, który napisał w serwisie X, że przyjmuje ją „z satysfakcją i nadzieją”. „Jesteśmy gotowi do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które nas łączą i tych, które nas dziś dzielą” – stwierdził szef polskiego rządu, zastrzegając, że relacje między Warszawą i Kijowem „muszą być oparte na wzajemnym szacunku i prawdzie”.
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Zełenski ogłosił swoją decyzję po tygodniach napięć w relacjach polsko-ukraińskich, w których jednym z głównych punktów spornych pozostaje polityka pamięci wobec OUN i UPA, odpowiedzialnych za zbrodnie na ludności polskiej na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Oburzenie w Polsce wywołało nadanie jednemu z pododdziałów ukraińskich sił zbrojnych honorowego imienia „Bohaterów UPA”. W następstwie tej decyzji prezydent Karol Nawrocki odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego, którym ukraiński przywódca został odznaczony w 2023 r. przez Andrzeja Dudę.
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