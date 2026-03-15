– Nasza wystawa podejmuje wątek historycznej więzi i solidarności między Polską a Ghaną. Poprzez prace artystek chcemy pokazać, że mimo odległości i różnych doświadczeń, łączą nas wspólne uczucia i wartości – mówi Natalia Bradbury, kuratorka Redefining. Polish-Ghanaian Textile Narratives. – Ernestina Mansa Doku wnosi do projektu organiczne podejście do materii i natury, Eliza Proszczuk – refleksję nad pamięcią, emancypacją i ciałem, natomiast Marta Nadolle – perspektywę relacji międzyludzkich oraz obserwacje napięć pomiędzy tym, co publiczne i prywatne. Zestawienie tych trzech praktyk umożliwia realizację prac, które operują zarówno osobistą narracją, jak i uniwersalnym językiem sztuki współczesnej, czytelnym w międzynarodowym obiegu artystycznym – podkreśla Bradbury.

Relacje polsko-ghańskie rozwijane od lat 60. XX w.

Trwająca od 11 marca do 29 maja 2026 roku wystawa OmenaArt Foundation nawiązuje do filozofii Ubuntu – „Jestem, ponieważ jesteśmy”, podkreślającej współzależność, wspólnotowość i wzajemny szacunek. Idea ta łączy współpracę artystek z historycznymi relacjami polsko-ghańskimi rozwijanymi od lat 60. XX wieku. Pracom tekstylnym towarzyszy instalacja dźwiękowa autorstwa kompozytora Mariusza Szypury. Ekspozycję w pawilonie uzupełnia program publiczny, na który będą się składać debaty, panele i spotkania z międzynarodowymi ekspertami.

OmenaArt Foundation, która zajmuje się wspieraniem relacji oraz promowaniem artystów i artystek z Europy Środkowej i Afryki Zachodniej. W 2025 roku po raz pierwszy zaprezentowała kolekcję sztuki afrykańskiej podczas wystawy TOP CHARITY Art w Oranżerii Pałacu w Wilanowie, wsparła także stworzenie monumentalnej pracy Ibrahima Mahamy, prezentowanej w Zachęcie – Narodowej Galeria Sztuki. Ściśle współpracuje z Phenomenaa Gallery w Warszawie, konsekwentnie rozwijając obecność afrykańskich i pozaeuropejskich twórców na polskim rynku.

Omenaa Mensah i Natalia Bradbury Foto: Alex Dolny

Omenaa Mensah: sztuka afrykańska na globalnej scenie

– Sztuka afrykańska w ciągu ostatnich lat zajęła istotne miejsce na globalnej scenie artystycznej. Prace twórców, takich jak Amoako Boafo czy Julie Mehretu osiągają rekordowe kwoty na aukcjach i są prezentowane w wiodących instytucjach kultury. W 2025 roku magazyn ArtReview uznał ghańskiego artystę Ibrahima Mahamę za najbardziej wpływową postać współczesnej sztuki. Dlatego jestem dumna, że poprzez działalność moich Fundacji wspieramy artystów oraz artystki pochodzące z tego kontynentu – inwestujemy w sztukę i edukację, m.in. poprzez budowę innowacyjnego Kids Haven Sport & Art Complex w Ghanie oraz promujemy ich twórczość na międzynarodowych platformach – mówi Omenaa Mensah, CEO OmenaArt Foundation. – Niezwykle się cieszę, że nasza wystawa prezentowana podczas Malta Biennale 2026 podkreśli, jak silny i inspirujący może być dialog kultur – polskiej i ghańskiej, europejskiej i afrykańskiej, w niezwykłym otoczeniu śródziemnomorskiej wyspy – dodaje Omenaa.