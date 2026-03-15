Laureatki na tle obrazu Caravaggia „Ścięcie św. Jana Chrzciciela”
W Oratorium przy Konkatedrze św. Jana w Valletcie odbyła się ceremonia wręczenia nagród Malta Biennale 2026, podczas której ogłoszono laureatów Maltańskiego Sokoła (The Maltese Falcon) – głównej nagrody jednego z najważniejszych wydarzeń sztuki współczesnej w regionie Morza Śródziemnego.
Zwycięski pawilon
Wyróżnienia przyznaje międzynarodowe jury ekspertów w kilku kategoriach, m.in. za Najlepsze Dzieło Sztuki oraz Najlepszy Pawilon. W tegorocznej edycji biennale zaprezentowano łącznie 28 pawilonów – w tym 7 narodowych i 21 tematycznych.
Nagrodę za Najlepszy Pawilon Malta Biennale 2026 zdobył polski pawilon tematyczny „Redefining. Polish-Ghanaian Textile Narratives”, zorganizowany przez OmenaArt Foundation. Na wystawę pawilonu, kuratorowaną przez Natalię Bradbury, składają się wielkoformatowe instalacje tekstylne stworzone przez Martę Nadolle, Elizę Proszczuk i Ernestinę Mansę Doku w ramach rezydencji artystycznej na Malcie. Artystki, pochodzące z Polski i Ghany, połączyły narracje historyczne obu krajów, czerpiąc z tradycji tkackich i lokalnego dziedzictwa wyspy. Ich współpraca rozpoczęła się podczas Accra Cultural Week 2025 roku w Ghanie, kiedy to wraz z lokalnymi twórcami Mosesem Adjei, Corneliusem Annorem i Raphaelem Adjetey Adjei Maynem przygotowały warsztaty artystyczne dla dzieci, poruszające temat dziedzictwa sztuki tekstylnej Polski i Ghany. Zajęcia odbyły się w Kids Haven School wybudowanej przez Omenaa Foundation w Ghanie.
Od lewej: Natalia Bradbury, kuratorka Redefining, Rafał Brzoska i Omenaa Mensah, CEO OmenaArt Foundation
– Nasza wystawa podejmuje wątek historycznej więzi i solidarności między Polską a Ghaną. Poprzez prace artystek chcemy pokazać, że mimo odległości i różnych doświadczeń, łączą nas wspólne uczucia i wartości – mówi Natalia Bradbury, kuratorka Redefining. Polish-Ghanaian Textile Narratives. – Ernestina Mansa Doku wnosi do projektu organiczne podejście do materii i natury, Eliza Proszczuk – refleksję nad pamięcią, emancypacją i ciałem, natomiast Marta Nadolle – perspektywę relacji międzyludzkich oraz obserwacje napięć pomiędzy tym, co publiczne i prywatne. Zestawienie tych trzech praktyk umożliwia realizację prac, które operują zarówno osobistą narracją, jak i uniwersalnym językiem sztuki współczesnej, czytelnym w międzynarodowym obiegu artystycznym – podkreśla Bradbury.
Trwająca od 11 marca do 29 maja 2026 roku wystawa OmenaArt Foundation nawiązuje do filozofii Ubuntu – „Jestem, ponieważ jesteśmy”, podkreślającej współzależność, wspólnotowość i wzajemny szacunek. Idea ta łączy współpracę artystek z historycznymi relacjami polsko-ghańskimi rozwijanymi od lat 60. XX wieku. Pracom tekstylnym towarzyszy instalacja dźwiękowa autorstwa kompozytora Mariusza Szypury. Ekspozycję w pawilonie uzupełnia program publiczny, na który będą się składać debaty, panele i spotkania z międzynarodowymi ekspertami.
OmenaArt Foundation, która zajmuje się wspieraniem relacji oraz promowaniem artystów i artystek z Europy Środkowej i Afryki Zachodniej. W 2025 roku po raz pierwszy zaprezentowała kolekcję sztuki afrykańskiej podczas wystawy TOP CHARITY Art w Oranżerii Pałacu w Wilanowie, wsparła także stworzenie monumentalnej pracy Ibrahima Mahamy, prezentowanej w Zachęcie – Narodowej Galeria Sztuki. Ściśle współpracuje z Phenomenaa Gallery w Warszawie, konsekwentnie rozwijając obecność afrykańskich i pozaeuropejskich twórców na polskim rynku.
Omenaa Mensah i Natalia Bradbury
– Sztuka afrykańska w ciągu ostatnich lat zajęła istotne miejsce na globalnej scenie artystycznej. Prace twórców, takich jak Amoako Boafo czy Julie Mehretu osiągają rekordowe kwoty na aukcjach i są prezentowane w wiodących instytucjach kultury. W 2025 roku magazyn ArtReview uznał ghańskiego artystę Ibrahima Mahamę za najbardziej wpływową postać współczesnej sztuki. Dlatego jestem dumna, że poprzez działalność moich Fundacji wspieramy artystów oraz artystki pochodzące z tego kontynentu – inwestujemy w sztukę i edukację, m.in. poprzez budowę innowacyjnego Kids Haven Sport & Art Complex w Ghanie oraz promujemy ich twórczość na międzynarodowych platformach – mówi Omenaa Mensah, CEO OmenaArt Foundation. – Niezwykle się cieszę, że nasza wystawa prezentowana podczas Malta Biennale 2026 podkreśli, jak silny i inspirujący może być dialog kultur – polskiej i ghańskiej, europejskiej i afrykańskiej, w niezwykłym otoczeniu śródziemnomorskiej wyspy – dodaje Omenaa.
Wystawa opowiada o relacjach międzykulturowych w perspektywie przeszłości, współczesności i przyszłości, jednocześnie interpretując temat przewodni Malta Biennale 2026 – CLEAN | CLEAR | CUT – odnoszący się do idei naprawy, łączenia i oczyszczania.
Projekt OmenaArt Foundation podkreśla znaczenie polskiej i ghańskiej sztuki współczesnej. Poprzez obecność na Malta Biennale – istotnej globalnej platformie artystycznej – wzmacnia dialog międzykulturowy i promuje bogatą tradycję tekstylną Polski i Ghany.
