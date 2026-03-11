Obecny pokaz przypomina najbardziej rozpoznawalne ich prace, jak również nigdy dotąd nieeksponowane lub bardzo rzadko. Do drugich należy m.in. obraz „Zielone Świątki na Bielanach pod Krakowem” Witolda Wojtkiewicza, który w 1907 r. zakupił do swojej kolekcji francuski pisarz André Gide, a potem długo uchodził za zaginiony. Dopiero w końcu lat 80. XX wieku odnaleziono go w zbiorach Detroit Institute of Arts. W Krakowie oglądamy go teraz po 120 latach nieobecności w Polsce.

Witold Wojtkiewicz „Zielone światki na Bielanach pod Krakowem”, 1906 Foto: Materiały prasowe/MNK

Także pochodzący z kolekcji prywatnej Autoportret/„Cisza” Leopolda Gottlieba jest rzadko pokazywany, a przy tym wyjątkowy. Młodszy brat Maurycego Gottlieba namalował go w 1907 r.. Syntetyczne ujęcie postaci o zamkniętych oczach potęguje wrażenie skupienia, spojrzenia w głąb siebie i koncentracji na własnych przeżyciach i wizjach. Introspekcyjny autoportret wyraźnie powstał pod wpływem obrazu „Oczy zamknięte” francuskiego symbolisty Odilona Redona, dziś z kolekcji Musée d’Orsay.

Oczy zamknięte

Irena Buchenfeld, kuratorka pokazu „Młodopolska Grupa Pięciu. Zapomniani buntownicy” podkreśla, że motyw zamkniętych oczu, przewijający się przez twórczość całej piątki, to jeden z głównych kluczy. I tezę tę ilustruje pracami kierującymi uwagę na światy kreowane lub wyobrażone. Szczególną uwagę przykuwa rozdział „Niepowtarzalni fantaści” z monumentalnymi dziełami z pogranicza fantastyki i oniryzmu - Wlastimila Hofmana i Jana Rembowskiego.

To znowu wyjątkowa okazja, by zobaczyć zestawione razem dwa zachowane boczne panele z tryptyku „Na nowy żywot” Hofmana – metafory ludzkiego życia. Lewy panel z jasnym skrzydlatym Aniołem niosącym chłopca wydaje się symbolizować narodziny i początek wędrówki ku nowemu życiu. Prawy panel przedstawia czarnego Anioła Śmierci, dźwigającego martwe ciało młodzieńca. Całość kompozycji łączy linia horyzontu krajobrazu, jak można przypuszczać, symboliczna linia życia.