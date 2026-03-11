Rzeczpospolita
Zapomniani buntownicy wracają. Ponad 200 obrazów na niezwykłej wystawie w Krakowie

Wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie prezentuje ponad 200 obrazów pięciu artystów, którzy studiowali na krakowskiej Akademii na początku XX wieku. Działali razem krótko, bo byli indywidualistami, więc tym bardziej warto ich poznać.

Publikacja: 11.03.2026 08:39

Młodopolska Grupa Pięciu, widok ogólny krakowskiej wystawy

Foto: MAT. PRAS./MNK

Monika Kuc

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Kim byli artyści tworzący wspólnie w Grupie Pięciu?
  • Jakie były cechy ich twórczości?
  • Dlaczego Witold Wojtkiewicz jest szczególnie wyróżniony na krakowskiej wystawie?
  • Jakie znaczenie miał dla artystów motyw zamkniętych oczu ?
  • Jakie nieeksponowane wcześniej dzieła można zobaczyć na wystawie w Muzeum Narodowym w Krakowie?

Grupę Pięciu, powstałą w 1905 r., tworzyli: Witold Wojtkiewicz, Wlastimil Hofman, Leopold Gottlieb, Mieczysław Jakimowicz i Jan Rembowski. Obecna ekspozycja to pierwsza tak obszerna ich wspólna prezentacja.

Prekursorzy europejskiej awangardy

Ich twórczość była odpowiedzią na pojawiające się w sztuce europejskiej poszukiwania awangardowe. Byli uczniami m.in. Jacka Malczewskiego i Józefa Mehoffera. Nie interesowała ich jednak typowo polska tematyka i narodowe powinności, ale międzynarodowe trendy. Chcieli być współuczestnikami europejskich poszukiwań w sztuce. Ich twórczość zapowiadała m.in. rozwój ekspresjonizmu i surrealizmu.

Buntowali się przeciw powszechnej wówczas impresjonistyczno-secesyjnej dekoracyjności, a także przeciw ograniczonemu dostępowi do prezentacji swej sztuki na oficjalnych wystawach. Działając w grupie zyskali większą siłę przebicia, organizowali własne wystawy w Krakowie, Warszawie, Lwowie, Berlinie, Wiedniu.

Artyści Grupy Pięciu chcieli być współuczestnikami europejskich awangardowych poszukiwań w sztuce. Ich twórczość zapowiadała m.in. rozwój ekspresjonizmu i surrealizmu. 

Obecny pokaz przypomina najbardziej rozpoznawalne ich prace, jak również nigdy dotąd nieeksponowane lub bardzo rzadko. Do drugich należy m.in. obraz „Zielone Świątki na Bielanach pod Krakowem” Witolda Wojtkiewicza, który w 1907 r. zakupił do swojej kolekcji francuski pisarz André Gide, a potem długo uchodził za zaginiony. Dopiero w końcu lat 80. XX wieku odnaleziono go w zbiorach Detroit Institute of Arts. W Krakowie oglądamy go teraz po 120 latach nieobecności w Polsce.

Witold Wojtkiewicz „Zielone światki na Bielanach pod Krakowem”, 1906

Foto: Materiały prasowe/MNK

Także pochodzący z kolekcji prywatnej Autoportret/„Cisza” Leopolda Gottlieba  jest rzadko pokazywany, a przy tym wyjątkowy. Młodszy brat Maurycego Gottlieba namalował go w 1907 r.. Syntetyczne ujęcie postaci o zamkniętych oczach potęguje wrażenie skupienia, spojrzenia w głąb siebie i koncentracji na własnych przeżyciach i wizjach. Introspekcyjny autoportret wyraźnie powstał pod wpływem obrazu „Oczy zamknięte” francuskiego symbolisty Odilona Redona, dziś z kolekcji Musée d’Orsay.

Oczy zamknięte

Irena Buchenfeld, kuratorka pokazu „Młodopolska Grupa Pięciu. Zapomniani buntownicy” podkreśla, że motyw zamkniętych oczu, przewijający się przez twórczość całej piątki, to jeden z głównych kluczy. I tezę tę ilustruje pracami kierującymi uwagę na światy kreowane lub wyobrażone. Szczególną uwagę przykuwa rozdział „Niepowtarzalni fantaści” z monumentalnymi dziełami z pogranicza fantastyki i oniryzmu - Wlastimila Hofmana i Jana Rembowskiego.

To znowu wyjątkowa okazja, by zobaczyć zestawione razem dwa zachowane boczne panele z tryptyku „Na nowy żywot” Hofmana – metafory ludzkiego życia. Lewy panel z jasnym skrzydlatym Aniołem niosącym chłopca wydaje się symbolizować narodziny i początek wędrówki ku nowemu życiu. Prawy panel przedstawia czarnego Anioła Śmierci, dźwigającego martwe ciało młodzieńca. Całość kompozycji łączy linia horyzontu krajobrazu, jak można przypuszczać, symboliczna linia życia. 

Wlastimil Hofman „Na nowy żywot”, prawa część tryptyku, 1906

Foto: Materiały prasowe/MNK

A przeciwległą ścianę zajmuje monumentalne rysunkowe dzieło Jana Rembowskiego z dynamiczną grupą wędrujących postaci. Wieloczłonowy tytuł wskazuje, że scenę tę można interpretować na wiele sposobów: „Pochód”/ „Pochód rycerzy”/ „Pochód aniołów/ „W pogoni za ideałem”.

Pokaz dopełniają też dzieła innych artystów, którzy czasowo dołączali do Grupy Pięciu: Tymona Niesiołowskiego, Henryka Hochmana i Bronisławy Rychter-Janowskiej. A ponadto plastyczne prace Cypriana Kamila Norwida, bo Grupa Pięciu bywała też nazywana Grupą Norwida, bo jej uczestnicy w romantycznym twórcy widzieli prekursora nowoczesnych form ekspresji.

