Jak powiedziała minister Cienkowska, sztuka nowych mediów to duży potencjał, również dla polskiej kultury.

– My jako ministerstwo kultury prowadzimy instytucję, która się nazywa Instytut Przemysłów Kreatywnych i stawia pierwsze kroki we wsparciu dla tego sektora. Natomiast nie ukrywajmy, że sztuka nowych mediów nie jest ani specjalnie rozpowszechniona jeszcze w Polsce ani nie ma dużej ilości wydarzeń, także takich wydarzeń, które są gdzieś rozpoznawane na arenie międzynarodowej. Myślę, że to wszystko jest przed nami – dodała.

Minister kultury podkreśliła, że sztuka nowych mediów trafia przede wszystkim do młodego odbiorcy.

– Gdybym zaprosiła moją mamę na jakąś immersyjną wystawę, to miałaby problem, żeby się w niej odnaleźć – powiedziała. – Jednak młode pokolenie, mówiąc kolokwialnie, to łyka, widzi potencjał i fajnie się w tym odnajduje. Uważam, że jest to obszar do inwestycji, do dalszego rozpoznawania. Zachęcamy do tego, żeby nasze instytucje, firmy i artyści ten obszar eksplorowali – stwierdziła.

Jako przykład minister Cienkowska podała projekt Beksiński.live. – Na pewno możemy zauważyć taki projekt, który odbył się 2 lata temu, ale cały czas jest kontynuowany – powiedziała. – To projekt inspirowany sztuką Beksińskiego, który tworzy immersyjne oraz inspirowane Beksińskim wizualizacje, wprawia Beksińskiego w ruch, a jednocześnie do tego jest koncert orkiestry, bardzo rozpoznawalnych artystów polskich. Ta inicjatywa zgromadziła tłumy.

Niestety, takich inicjatyw cały czas jest mało i myślę, że warto sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak jest i w jaki sposób moglibyśmy je rozwijać – dodała.

Biennale Gliwice strzałem w dziesiątkę

Prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka opowiadała o projekcie Biennale Gliwice.

– Bez wątpienia był to strzał w dziesiątkę – powiedziała. – To był pełny sukces, również frekwencyjny. Nigdy na ulicach Gliwic nie mieliśmy tylu ludzi przez tyle dni, praktycznie od godzin porannych do późnych godzin nocnych. To też był nasz cel, żeby sztuka wyszła na ulicę, żeby ludzie chcieli ją zobaczyć, dotknąć, żeby mogli z nią prowadzić jakiś dyskurs.

Drugim celem władz Gliwic było połączenie sztuki z tradycją tej miejscowości. – Chcieliśmy być zgodni z DNA naszego miasta – powiedziała Katarzyna Kuczyńska-Budka. – DNA Gliwic to jest przemysł, a teraz to są nowe technologie. To nam się idealnie sprzęgło. Będziemy więc pracować nad kolejnymi edycjami – dodała.

Czym jest Europejski Kongres Gospodarczy (EEC)?

Europejski Kongres Gospodarczy (EEC – European Economic Congress) od 18 lat jest forum, na którym rodzą się idee i inicjatywy wpływające na kierunki rozwoju gospodarki w Polsce i Europie.

Każda edycja Kongresu to trzy dni debat, spotkań i rozmów o najważniejszych wyzwaniach współczesności – o tym, jak budować konkurencyjną, bezpieczną i zrównoważoną gospodarkę.

Tegoroczne EEC 2026 jest kontynuacją dialogu między przedsiębiorcami, liderami sektora publicznego i naukowego oraz młodym pokoleniem liderów, dla których przyszłość gospodarki oznacza również odpowiedzialność społeczną, transformację energetyczną i cyfrową, a także nowe podejście do zrównoważonego rozwoju.

Europejski Kongres Gospodarczy to 1300 prelegentów, 13500 uczestników stacjonarnych, ponad 200 debat, tysiące rozmów oraz spotkania, które łączą wizję z praktyką. Dyskusje koncentrują się wokół kluczowych wyzwań współczesnej gospodarki, w tym budowania konkurencyjności, zapewnienia bezpieczeństwa, transformacji energetycznej i cyfrowej oraz realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Organizatorem wydarzenia jest Grupa PTWP, wydawca portali internetowych i organizator wiodących kongresów branżowych w Polsce.

XVIII Europejski Kongres Gospodarczy (EEC) odbywa się w dniach 22–24 kwietnia 2026 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku w Katowicach.