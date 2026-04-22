Jazda po rondzie może niekiedy wzbudzać wątpliwości, zwłaszcza gdy skrzyżowanie ma dwa lub trzy pasy ruchu. Wielu kierowców dla własnego komfortu wybiera prawy pas i trzyma się go niemal przez całe rondo, nawet wtedy, gdy planują zjazd dopiero na dalszym wylocie. Taki sposób jazdy nie jest zabroniony, ale na pewno nie jest wzorem prawidłowego zachowania. Wprawdzie przepisy dopuszczają poruszanie się prawym pasem wokół ronda, jeśli nie ma znaków, które nakazywałyby inny tor jazdy, jednak nie oznacza to, że jest to rozwiązanie najlepsze z punktu widzenia bezpieczeństwa i płynności ruchu.

Który pas należy zająć na rondzie?

Na klasycznych rondach z dwoma pasami obowiązuje dość prosta zasada. Prawy pas służy przede wszystkim do skrętu w prawo, lewy do skrętu w lewo i zawracania, natomiast przy jeździe na wprost można korzystać z obu. Podobnie jest na rondach trzypasmowych, gdzie skrajny prawy pas również jest przeznaczony dla kierowców, którzy będą zjeżdżać na najbliższym wylocie.

Niektórzy kierowcy zajmują jednak prawy pas i objeżdżają nim całe rondo, tym samym blokując miejsce innym uczestnikom ruchu. Dlaczego tak się dzieje? Powód jest prosty. Wielu kierowców czuje się pewniej, gdy od początku znajduje się na pasie umożliwiającym szybki zjazd z ronda. Nie muszą wtedy martwić się zmianą pasa tuż przed opuszczeniem skrzyżowania.

Mandatu nie ma, ale trzeba zachować ostrożność

Choć z perspektywy kierowcy jazda jednym pasem przez całe rondo jest wygodna, z punktu widzenia całego ruchu jest już dość problematyczna. Rondo ma rozładowywać ruch, a nie go spowalniać. Zajmowanie prawego pasa przez auta jadące dalej niż do najbliższego zjazdu może tworzyć zatory i utrudniać włączenie się tym, którzy faktycznie chcą zjechać wcześniej. W takim przypadku pojazd jadący lewym pasem, gdy chce opuścić rondo, musi ustąpić pierwszeństwa samochodom już znajdującym się na prawym pasie, co niekiedy może być niebezpieczne.

Warto dodać, że za objeżdżanie ronda prawym pasem nie grozi nam mandat, chyba że na skrzyżowaniu znajduje się oznakowanie poziome i pionowe. Jeśli znaki wskazują konkretny kierunek jazdy z danego pasa, kierowca musi się do nich zastosować.

Osobnym przypadkiem są ronda turbinowe. Układ pasów został na nich zaprojektowany w taki sposób, by ograniczyć liczbę konfliktowych manewrów, dlatego trzeba wybrać właściwy pas jeszcze przed wjazdem. Późniejsza zmiana pasa może okazać się niemożliwa.