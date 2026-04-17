Czy można wyprzedzać rowerzystę na linii ciągłej? Są dwa warunki
Większość kierowców, widząc linię ciągłą na jezdni słusznie powstrzymuje się od manewru wyprzedzania. Takie oznaczenie na drodze jest informacją, że linii nie można przekraczać. Nie zawsze jednak jest to jednoznaczne z brakiem możliwości wyprzedzenia rowerzysty.
Zgodnie z przepisami, znak P-4 „linia podwójna ciągła” rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku znaku P-3 „linia jednostronnie przekraczalna”. Oznacza ona zakaz przejeżdżania przez tę linię od strony linii ciągłej i najeżdżania na nią.
Przepisy nie zabraniają jednak wyprzedzenia rowerzysty, o ile nie najeżdża się na linię ciągłą lub jej nie przekracza. Manewr ten jest zatem możliwy, jeśli podczas wyprzedzania rowerzysty kierowca zmieści się w obszarze swojego pasa ruchu. Ale to nie jedyny konieczny warunek. Trzeba również pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości od rowerzysty. Wymagany odstęp musi wynosić co najmniej 1 metr. W praktyce taka możliwość zdarza się rzadko, ze względu na ograniczoną szerokość jezdni.
Przepisy Prawa o Ruchu Drogowym stanowią, że:
„Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. W razie wyprzedzania roweru, wózka rowerowego, motoroweru, motocykla, hulajnogi elektrycznej, urządzenia transportu osobistego, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m”.
Wysokość kar za nieprawidłowe wyprzedzanie rowerzystów jest zróżnicowana i zależy od rodzaju przewinienia.
Za przekroczenie podwójnej linii ciągłej grozi mandat w wysokości 200 zł i 5 punktów karnych, a za przekroczenie pojedynczej linii ciągłej – 100 zł i 1 punkt karny.
Z wyższą karą muszą się liczyć kierowcy, którzy przy wyprzedzaniu nie zachowają minimalnej odległości od rowerzysty wynoszącej co najmniej 1 metr. W tym przypadku mandat wynosi 300 zł i 6 punktów karnych. Jeżeli doprowadzi to do zagrożenia w ruchu, sąd może nałożyć grzywnę do 5 tys. zł.
