Obszary określane jako „strefy uderzenia rosyjskich pocisków rakietowych” pozostaną zamknięte do 30 kwietnia. Stanowi to nietypowo długi termin bezpieczeństwa dla tego regionu, podkreśla Daily Mail. Dziennik wyjaśnia, że pomimo alarmującego sformułowania, odniesienie do „pocisków” wydaje się być rosyjską terminologią dotyczącą startów kosmicznych, gdzie zużyte części rakiet są oficjalnie klasyfikowane jako spadające „elementy rakietowe”.

Reklama Reklama

Rasswiet leci w kosmos

Doniesienia medialne wskazują, że ostrzeżenie w tym przypadku jest związane ze startem rakiety Sojuz-2.1b z kosmodromu w Plesiecku, prawdopodobnie około 23 kwietnia (dokładna data nie została oficjalnie ogłoszona). W miarę nabierania wysokości przez rakietę, duże metalowe konstrukcje są odrzucane i spadają na Ziemię; dwa takie elementy mają wylądować w wyznaczonych obszarach.

Systemy bezpieczeństwa lotniczego i morskiego wydały ostrzeżenia, zalecając marynarzom unikanie tych obszarów w wyznaczonym czasie. Oczekuje się, że misja wystrzeli na orbitę partię satelitów szerokopasmowych Rasswiet. Jest to część działań kremlowskiego dyktatora Władimira Putina zmierzających do stworzenia niskoorbitalnej sieci internetowej, która mogłaby konkurować z systemami takimi jak Starlink Elona Muska, podkreśla brytyjski dziennik.

Rosyjski zakaz uderza bezpośrednio w europejskich rybaków. Morze Barentsa to jedno z najbogatszych łowisk na świecie, znajduje się częściowo na wodach norweskich, co sprawia, że tak długie okresy wykluczenia są istotne zarówno dla żeglugi, jak i rybołówstwa. Chociaż ustanawianie zamkniętej, ze względów bezpieczeństwa, strefy upadku szczątków kosmicznych rakiet jest powszechną praktyką, to użycie terminu „uderzenie rakietowe”, a także skala i czas trwania ostrzeżenia, podkreślają skalę operacji w bliskim sąsiedztwie terytorium NATO.

Rosja przyspiesza wysiłki na rzecz budowy własnej sieci satelitarnej, aby konkurować z systemami zachodnimi, w tym Starlink Elona Muska, który odegrał kluczową rolę w operacjach wojskowych na Ukrainie. Agencja UNIAN przypomina, że Ukraina odzyskała prawie 400 kilometrów kwadratowych terytorium po tym, jak Rosja utraciła dostęp do Starlink.