Jak informuje Urząd do Spraw Cudzoziemców, obecna wersja portalu MOS (Moduł Obsługi Spraw) zostanie wyłączona 17 kwietnia 2026 r., a dane użytkowników zostaną usunięte.

Reklama Reklama

Nowa wersja systemu MOS. Do czego służy portal?

System teleinformatyczny MOS służy do składania wniosków o udzielenie cudzoziemcom zezwolenia na pobyt w Polsce w formie elektronicznej. Umożliwia on złożenie wniosków o udzielenie zezwolenia na:

pobyt czasowy,

pobyt stały,

pobyt rezydenta długoterminowego UE

Jego pełna funkcjonalność zostanie uruchomiona 27 kwietnia 2026 r. i od tego dnia złożenie wniosku możliwe będzie wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem portalu MOS.

W nowym portalu konieczne będzie założenie nowego konta użytkownika. Konta użytkowników z obecnej wersji portalu nie zostaną przeniesione.

Wyłączenie obecnej wersji portalu. Co to oznacza dla zainteresowanych?

W związku z planowanym 27 kwietnia 2026 r. uruchomieniem nowej wersji portalu MOS, obecnie funkcjonująca wersja portalu MOS zostanie wyłączona 17 kwietnia 2026 r.

Urząd do Spraw Cudzoziemców zaleca osobom, których legalny pobyt kończy przed 27.04.2026 r. i około dwa tygodnie po tej dacie, by nie zwlekały ze złożeniem wniosku o zezwolenie na pobyt w Polsce i złożyły go jak najszybciej w wersji papierowej.

Konieczne jest, by papierowy wniosek wpłynął do urzędu wojewódzkiego przed datą uruchomienia nowego portalu MOS, czyli do 26 kwietnia 2026 r.. Jeśli wpłynie po tej dacie – nie będzie rozpatrywany.

Zmiany w systemie MOS. Dlaczego są ważne dla przedsiębiorców?

Zmiany są istotne z punktu widzenia przedsiębiorców oferujących pracę cudzoziemcom. Legalizacja pobytu w Polsce jest kluczowa dla ich zatrudnienia.

Aby wniosek o pobyt czasowy i pracę złożony przez cudzoziemca w nowym systemie mógł być procedowany, musi on podać adres e-mail pracodawcy. System wysyła na niego link. Rolą pracodawcy jest wypełnienie i podpisanie załącznika potwierdzającego warunki zatrudnienia.

Od 4 maja 2026 r. za pomocą portalu MOS możliwe będzie również elektroniczne składanie wniosków o wydanie tzw. karty pobytu CUKR dla obywateli Ukrainy z adnotacją „Poprzednio posiadacz ochrony czasowej”, potwierdzającej udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na specjalnych warunkach.

Pracodawcy liczą, że zmiany usprawnią i przyspieszą proces legalizacji pobytu zatrudnianych w Polsce cudzoziemców.