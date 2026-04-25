Odchodzący premier Węgier Viktor Orbán nie obejmie mandatu w nowym węgierskim parlamencie i po raz pierwszy od 1990 roku nie zostanie członkiem Zgromadzenia Narodowego.

- Ponieważ mandat, który zdobyłem jako główny kandydat z ramienia platformy Fidesz-KDNP, jest w rzeczywistości mandatem parlamentarnym Fideszu, postanowiłem go zrzec. W tej chwili nie jestem potrzebny w parlamencie, ale raczej w reorganizacji obozu nacjonalistycznego – powiedział Orbán w nagraniu opublikowanym na Facebooku.

Viktor Orbán o „bolesnej porażce”

Podczas wieczoru wyborczego 12 kwietnia, jeszcze przed ogłoszeniem pełnych wyników, Orbán przemówił do swoich sympatyków.

- Co prawda nie mamy pełnych wyników wyborów, ale chyba to się staje jasne — i dla nas te wyniki wyborów są bardzo bolesne, ale są jednoznaczne. Utraciliśmy możliwość rządzenia - mówił.

Był to moment uznany przez komentatorów za kluczowy — politolog i hungarysta Dominik Héjj napisał na X, że „absolutnie kluczowym momentem wieczoru było uznanie przez Orbána porażki, a tym samym rozbrojenie bomby emocji", bo przez tygodnie mówiono, że Fidesz będzie kwestionował wynik.

W pierwszym wywiadzie po wyborach, udzielonym kilka dni później węgierskiemu programowi „Patriota", Orbán był jeszcze bardziej szczery. Przyznał otwarcie, że nie spodziewał się porażki.

- Nawet ja myślałem, że wygramy – powiedział, dodając, że po przegranej czuł „ból i pustkę". Ocenił, że „przekaz przeciwnika był silniejszy". Stwierdził, że skala porażki jest „znaczna" i że wciąż „próbuje dojść do siebie po tym szoku", a prawa strona węgierskiej sceny politycznej „potrzebuje całkowitej odnowy".