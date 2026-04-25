Agencja Reutera informuje, że szczegóły proponowanego finansowania, oferowanego przez administrację Donalda Trumpa, zostały przedstawione głównym grupom wierzycieli Spirit. Donald Trump ujawnił, że jego administracja rozważa zakup linii lotniczej „po odpowiedniej cenie”. – Gdy ceny ropy spadną, sprzedamy ją z zyskiem – powiedział prezydent dziennikarzom w Białym Domu.

Reklama Reklama

Administracja Trumpa może uratować Spirit Airlines

Według informacji m.in. agencji Reutera administracja jest bliska zawarcia porozumienia w sprawie ratowania taniego przewoźnika, oferując około 500 mln dolarów finansowania gwarantowanego przez rząd, które pomogłoby firmie wyjść z upadłości. Rozwiązanie to popierają także związki zawodowe reprezentujące pracowników linii.

– Finansowanie oferowane przez rząd federalny nie tylko umożliwiłoby restrukturyzację, ale stworzyłoby silnego konkurenta na rynku lotniczym – powiedział Huebner, zaznaczając jednocześnie, że rozmowy wciąż trwają i na ich wynik jest jeszcze za wcześnie.

Linie, które mają siedzibę na Florydzie, mają niewiele czasu. Spirit potrzebuje nowego finansowania lub dostępu do 240 mln dolarów własnych środków do końca przyszłego tygodnia. Likwidacja przewoźnika oznaczałaby utratę ponad 17 000 miejsc pracy i powstanie roszczeń liczonych w miliardach dolarów.

Kto nie chce ratować Spirit Airlines

Ewentualna umowa mogłaby utrzymać Spirit na rynku w czasie, gdy rosnące ceny paliwa ograniczają zyski linii lotniczych. Perspektywa rządowej pomocy spotkała się jednak z krytyką w branży oraz wśród części polityków Partii Republikańskiej – informuje Reuters.

Porozumienie mogłoby uczynić Spirit jednym z najsilniejszych graczy w segmencie tanich linii lotniczych – uważa Marshall Huebner. Adwokat linii jest przekonany, że rynek lotniczy wymaga konsolidacji, by stworzyć jednego lub dwóch dużych przewoźników zdolnych realnie konkurować i obniżać ceny biletów dla milionów Amerykanów.

Źródła podają, że specjalne warranty mogłyby dać rządowi USA udział sięgający nawet 90 proc. w spółce. Wzrost cen paliwa kosztował Spirit około 100 mln dolarów od początku wojny na Bliskim Wschodzie, która doprowadziła do gwałtownego wzrostu cen paliwa lotniczego i pogorszyła sytuację słabszych przewoźników.

Sąd może rozpatrzyć sprawę finansowania Spirit Airlines już w przyszłym tygodniu. Także piloci i stewardessy Spirit zaapelowali o wsparcie rządu.

Natomiast inni amerykańscy przewoźnicy, również dotknięci rosnącymi kosztami paliwa, wyrażają zastrzeżenia wobec możliwego ratowania Spirit przez rząd.

Wsparcie dla Spirit podzieliło także administrację Trumpa i republikańskich ustawodawców. Donald Trump powiedział CNBC, że wolałby, aby linia została przejęta przez inny podmiot, ale nie wykluczył udziału rządu.

Sekretarz transportu Sean Duffy oraz część polityków wyraziła obawy co do skuteczności ewentualnego bailoutu, zwłaszcza jeśli konkurenci nie są zainteresowani przejęciem przewoźnika – informuje Reuters. – Jeśli nikt nie chce ich kupić, dlaczego my mielibyśmy to zrobić? – powiedział Duffy.