Wcześniej SAS był jedną z pierwszych linii, które poinformowały o konieczności podwyższenia cen biletów na krótkich trasach. Dotychczas przewoźnicy, głównie europejscy, podwyższali ceny (dotyczyło to przede wszystkim lotów długodystansowych). Motywowali swoje decyzje wyższymi cenami paliw, ale głównie chodziło o zniknięcie z rynku na kilkanaście dni arabskiej konkurencji oferującej loty z przesiadką w Dubaju, Dausze i Abu Zabi.

Nadchodzi potężny kryzys paliwowy

Nawet w czasach, kiedy ropa naftowa była tania, a sytuacja na Bliskim Wschodzie „względnie” spokojna, większość przewoźników zabezpiecza się przed gwałtownymi zwyżkami cen paliwa. Tyle że SAS zrezygnował wcześniej z tej opcji, tłumacząc się koniecznością oszczędzania. W tej chwili wiadomo, że linia nie jest zabezpieczona przynajmniej na 12 nadchodzących miesięcy. Wcześniej SAS miał wykupione ubezpieczenie na dostawy 40 proc. paliwa. Linia nie informuje w tej chwili, czy i ile wykorzystywanej kerozyny kupuje po cenach niższych od rynkowych.

Podobną politykę informacyjną prowadzi polski LOT , który nie ujawnia, ile paliwa kupi po niższych cenach. Informuje jedynie, że jest to „tajemnica handlowa”.

Linie lotnicze płaczą i płacą. Wysokie ceny ubezpieczenia i paliwa

Tymczasem bez takiego ubezpieczenia przewoźnicy muszą kupować paliwo na bieżąco, po cenach rynkowych. A te są najwyższe od czterech lat, czyli czasu, kiedy rosyjska inwazja na Ukrainę mocno uderzyła w rynek ropy.

Generalnie jednak przewoźnicy nie oszczędzają na gwarancji bezpiecznych i przewidywalnych cen i wykupują kosztowne pakiety na przynajmniej 60-80, a nawet i ponad 90 proc. prognozowanego zużycia. Na przykład cała International Airlines Group (IAG) ma ubezpieczenie na 80 proc. paliwa, jakie kupi jeszcze w marcu i ponad 70 proc. na drugi kwartał 2026 r. Tyle że potem np. British Airways, należąca do IAG, już pozostaje bez tego wentyla bezpieczeństwa, więc nie ukrywa, że bilety na lato będą drogie.