Boom na loty do Azji. Europejskie linie wykorzystują kryzys w Zatoce

A rzecznik LOT-u Krzysztof Moczulski przyznaje, że „bardzo ładnie wypełniają się samoloty” w rejsach do Indii. Podobnie byłoby zapewne z trasą Warszawa–Bangkok, ale LOT wystartuje z nią dopiero w październiku.

Może się zmienić także lista zamówień na samoloty, bo dotychczas linie znad Zatoki Perskiej odbierały znaczną część światowej produkcji. Mogą się więc zwolnić sloty produkcyjne. Wielką niewiadomą pozostają jednak ceny. Ile zapłacimy za podróże, i to nie tylko do Azji, zależy od tego, jak długo kryzys potrwa. Ale im dłużej, tym czas gra na korzyść europejskich przewoźników. Chociaż np. dubajskie Emirates wróciły do latania, korzystając z „bezpiecznych” korytarzy lotniczych i nie zważając na to, że niemal codziennie na samo lotnisko, bądź w jego pobliżu, spadają rakiety. Port Dubai International jest to otwierany, to zamykany. Dlatego np. poniedziałkowe połączenie Emirates i flydubai z warszawskim Lotniskiem Chopina zostało odwołane.

Arabskie linie kuszą cenami, ale tracą pasażerów

W bardzo ograniczonym stopniu funkcjonuje lotnisko w Abu Zabi, a z Bahrajnu narodowy przewoźnik Gulf Air repatriował nie tylko pasażerów, ale i samoloty.

Powoli wraca lotnisko w Dosze, stolicy Kataru. Zamiast dwóch rejsów dziennie do Warszawy, planowane są na razie trzy tygodniowo. Ale w Katarze też jest niespokojnie i niemal co chwilę władze apelują o pozostawanie w domach, bądź szukanie schronienia w bezpiecznych miejscach. Tak było chociażby w nocy z poniedziałku na wtorek 16-17 marca.

– Natomiast z uwagi na to, że wizerunek hubów w Zatoce jako bezpiecznych i niezawodnych mocno cierpi, pasażerowie mogą przestać wybierać takie przesiadki, nawet gdy ruch wróci. Linie z tego regionu będą zapewne zmuszone do oferowania bardzo atrakcyjnych cen, by przyciągnąć podróżnych, ale bardzo prawdopodobne jest też, że spowolnią wzrost — wskazuje Dominik Sipiński, ekspert rynku lotniczego z ch-aviation. Jak się okazuje, już to robią.