Jak podaje „Financial Times”, decyzja zapadła w momencie, gdy europejscy ministrowie odpowiedzialni za transport spotkali się, aby omówić plany działań mających na celu zapobieżenie niedoborom paliwa lotniczego w regionie.

Reklama Reklama

Lufthansa tnie połączenia

Gazeta donosi, że Lufthansa odwołała 20 tys. lotów między majem a październikiem, aby zaoszczędzić paliwo. To jedno z największych cięć dokonanych przez światowe linie lotnicze. Ceny paliwa lotniczego podwoiły się po wojnie na Bliskim Wschodzie. Niemiecki przewoźnik odwołał około 120 codziennych lotów i poinformował, że zlikwiduje nieopłacalne trasy z Monachium i Frankfurtu do końca sezonu letniego, który trwa do połowy października. „W sumie 20 tys. lotów krótkodystansowych zostanie usuniętych z rozkładu do października, co odpowiada około 40 tys. tonom metrycznym paliwa lotniczego, którego cena podwoiła się od wybuchu konfliktu w Iranie” — poinformowała Lufthansa we wtorek 21 kwietnia.

Dokładny plan na miesiące letnie ma zostać opublikowany „pod koniec kwietnia lub na początku maja”. Ma objąć „optymalizację oferty lotów krótkodystansowych na cały sezon letni, zapewniając w ten sposób stabilność rozkładu lotów na okres objęty planem lotów”. Do cięć siatki połączeń dochodzi wówczas, kiedy europejscy ministrowie krajów UE odpowiedzialni za transport spotkali się, aby omówić plany działań mających na celu zapobieżenie niedoborowi paliwa lotniczego w regionie, po tym, jak Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzegła, że Europie pozostało zapasów na mniej niż 6 tygodni. UE badała, czy mogłaby pozyskać alternatywne amerykańskie paliwo lotnicze, które nie jest zazwyczaj używane w Europie, i mogłaby zezwolić liniom lotniczym na import większych ilości paliwa spoza Europy.

Świat poszukuje oszczędności

Komisja Europejska ogłosi w środę plany lepszego monitorowania zapasów paliwa lotniczego i potencjalnej ich dystrybucji między państwami członkowskimi. „Jeśli ten kryzys będzie się utrzymywał nadal, jesteśmy gotowi interweniować i uczynić sytuację bardziej elastyczną dla linii lotniczych” - powiedział Komisarz UE ds. transportu Apostolos Tzitzikostas.

Linie lotnicze na całym świecie ograniczają loty lub podnoszą ceny, aby przeciwdziałać gwałtownemu wzrostowi cen paliwa lotniczego, które gwałtownie wzrosły po zamknięciu Cieśniny Ormuz. Delta Air Lines ogłosiła w tym miesiącu, że spróbuje zaoszczędzić 1 mld dol. poprzez cięcie nierentownych tras, które stanowią około 3,5 proc. jej całkowitej siatki połączeń. Podobnie jak inni amerykańscy przewoźnicy, Delta nie zabezpiecza się przed wzrostem cen paliwa i jest bardziej narażona na globalne wzrosty cen niż jej europejscy odpowiednicy. Azjatyccy przewoźnicy, w tym Cathay Pacific z siedzibą w Hongkongu, Air Asia z Malezji, nawet europejscy przewoźnicy, którzy zabezpieczyli zapasy paliwa lotniczego, zostali poszkodowani. EasyJet ostrzegł w zeszłym tygodniu o większej niż oczekiwano stracie w miesiącach zimowych z powodu kosztów paliwa, podczas gdy Virgin Atlantic stwierdził, że będzie miał trudności z powrotem do zysku w tym roku pomimo podniesienia cen.