Trump powiedział, że delegacja USA nie powinna odbywać 18-godzinnego lotu do Pakistanu, skoro Stany Zjednoczone mają wszystkie karty w konflikcie z Iranem.

– Jakiś czas temu powiedziałem moim ludziom, którzy szykowali się do wyjazdu: Nie, nie polecicie tam. To my mamy wszystkie karty. Mogą do nas dzwonić, kiedy tylko zechcą, ale nie będziecie już więcej latać 18 godzin, żeby siedzieć i gadać o niczym – powiedział Trump.

Prezydent USA dodał, że odwołanie wyjazdu negocjatorów nie oznacza wznowienia operacji zbrojnych w wojnie z Iranem.

Specjalny wysłannik USA Steve Witkoff i Jared Kushner mieli udać się w ten weekend do Pakistanu na drugą rundę negocjacji amerykańsko-irańskich w ramach operacji Epicka Furia.

Według niepotwierdzonych informacji irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi opuścił już Islamabad po rozmowach z premierem Pakistanu, które odbyły się tam w sobotę.

Trump o „walce wewnętrznej” wśród irańskich przywódców

Po odwołaniu wyjazdu delegacji USA do Pakistanu Trump stwierdził, że irański reżim cierpi z powodu „ogromnych walk wewnętrznych i zamieszania”. Wyjazd na rozmowy nazwał straconym czasem. – Za dużo czasu straconego na podróże, za dużo pracy! – ocenił.

Prezydent USA uważa, że we władzach Iranu panuje chaos i walki wewnętrzne. – Nikt nie wie, kto rządzi, nawet oni sami. Poza tym my mamy wszystkie karty, a oni żadnych! Jeśli chcą rozmawiać, wystarczy, że zadzwonią – dodał Trump.

Szef MSZ Iranu wątpi, czy USA „naprawdę poważnie traktują dyplomację”

Irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi powiedział w sobotę, że „jeszcze nie przekonał się, czy Stany Zjednoczone naprawdę poważnie traktują dyplomację”.

Araghchi zamieścił tę uwagę na platformie X po wizycie w Islamabadzie, gdzie spotkał się z premierem Pakistanu Shehbazem Sharifem.

„Bardzo owocna wizyta w Pakistanie, którego dobre usługi i braterskie wysiłki na rzecz przywrócenia pokoju w naszym regionie bardzo cenimy” – napisał Araghchi. „Zajęliśmy wspólne stanowisko w sprawie praktycznych ram trwałego zakończenia wojny z Iranem”.