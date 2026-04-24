Agencja Reutera – powołując się na wewnętrzne maile Pentagonu – podawała wcześniej, że USA rozważały opcje ukarania sojuszników z NATO, którzy nie wsparli amerykańskich działań w wojnie z Iranem. Administracja Donalda Trumpa zastanawiać się miała m.in. nad zawieszeniem członkostwa Hiszpanii w NATO.

Do sprawy odniósł się już Pedro Sánchez, premier Hiszpanii, a także eksperci.

Czy Hiszpania może zostać zawieszona w NATO?

– Nie pracujemy na e-mailach – powiedział hiszpański premier, odnosząc się do doniesień agencji Reutera. Pedro Sánchez podkreślił także, że jego rząd „pracuje na oficjalnych dokumentach i stanowiskach zajmowanych – w tym przypadku – przez rząd Stanów Zjednoczonych”. Dodał też, że stanowisko Hiszpanii jest „jasne”, mówiąc o „pełnej współpracy z sojusznikami, ale zawsze w ramach prawa międzynarodowego”.

W rozmowie z BBC przedstawiciel NATO podkreślił natomiast, że traktat założycielski organizacji „nie zawiera żadnych postanowień dotyczących zawieszenia ani wykluczenia członka NATO”. – Nie ma przewidzianych mechanizmów wykluczenia żadnego członka – dodał Felix Arteaga, główny ekspert ds. bezpieczeństwa i obrony w Królewskim Instytucie Elcano, cytowany przez hiszpańskiego publicznego nadawcę RTVE. Jak dodał, jedynym scenariuszem jest dobrowolne wystąpienie kraju z Sojuszu.

Pablo Pareja – profesor stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Pompeu Fabra w Barcelonie – zauważył natomiast, że „NATO powstało z zamiarem stworzenia wspólnoty bezpieczeństwa opartej na zaufaniu”. – Traktat nie przewiduje formalnego mechanizmu wykluczania państw członkowskich – powiedział.

Administracja Trumpa rozważała zawieszenie członkostwa Hiszpanii w NATO?

Stany Zjednoczone rozważały opcje ukarania sojuszników z NATO, którzy nie wsparli działań USA w wojnie z Iranem – informował wcześniej Reuters, powołując się na wewnętrzne maile Pentagonu. Administracja Donalda Trumpa miała zastanawiać się m.in. nad zawieszeniem członkostwa Hiszpanii w NATO.

– Opcje przedstawione w e-mailu mają na celu wysłanie silnego sygnału sojusznikom z NATO. Miałby on osłabić poczucie Europejczyków, że „im się należy” – podsumował wiadomość, na którą powoływał się Reuters, rozmówca agencji. W e-mailu oceniono, że opcja zawieszenia członkostwa Hiszpanii w Sojuszu „miałaby ograniczony wpływ na działania militarne USA, ale znaczący wymiar symboliczny”.

Urzędnik nie ujawnił, w jaki sposób Stany Zjednoczone mogłyby wymusić zawieszenie członkostwa Hiszpanii w Sojuszu.

W początkach kwietnia szef amerykańskiego resortu wojny Pete Hegseth powiedział, że wojna z Iranem „wiele ujawniła”, zauważając, że irańskie rakiety dalekiego zasięgu nie są w stanie dosięgnąć Stanów Zjednoczonych, ale mogą dosięgnąć Europy. – Mamy pytania, przeszkody i wahania. Nie ma sensu budować silnego Sojuszu, jeśli kraje nie chcą stanąć po naszej stronie, gdy tego potrzebujemy – powiedział wówczas Hegseth.

W historii NATO żadne państwo nie zdecydowało się na wystąpienie z Sojuszu. W 1986 r. w Hiszpanii przeprowadzono referendum w sprawie pozostania w Sojuszu. Kraj przystąpił do niego cztery lata wcześniej.