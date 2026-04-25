Tyr, współczesne miasto portowe Sur, był narażony na intensywne izraelskie ataki od 2 marca do ogłoszenia tymczasowego zawieszenia broni 17 kwietnia. Zastępca burmistrza Tyru, Alvan Serefuddin, poinformował w rozmowie z agencją Anadolu, że celem ataków było kilka budynków w pobliżu stanowiska archeologicznego. Dodał, że kilka zabytkowych obiektów w tym obszarze zostało uszkodzonych.

Strefa archeologiczna Al-Bass: uszkodzenia po izraelskich nalotach

W strefie archeologicznej Al-Bass, gdzie znajdują się m.in., hipodrom z czasów rzymskich oraz łuk triumfalny, odłamki z zaatakowanego budynku cywilnego spowodowały uszkodzenia odkrytych artefaktów. Uderzyły również w budowlę z czasów bizantyjskich, uszkadzając ją.

Serefuddin powiedział, że zabytki Tyru należą do największych kompleksów archeologicznych w Libanie i nazwał miasto „symbolem pamięci kulturowej”.

„Te dzieła to nie tylko kamienie; to dziedzictwo kulturowe i symbol cywilizacji” — powiedział.

Stwierdził również, że Izrael rabował zabytki już podczas okupacji południowego Libanu w latach 1982–1985, przypominając, że usuwano sarkofagi, kradziono złoto, prowadzono wykopaliska, a artefakty wywożono do Izraela.

Ataki na dziedzictwo Libanu i apel o interwencję międzynarodową

Serefuddin argumentował, że ataki są objawem próby zatarcia tożsamości południowego Libanu. Jako przykład wskazał atak na zamek Sema, mówiąc, że izraelski naukowiec twierdził, że znajdował się tam izraelski grobowiec.

„To kłamstwo i bezpodstawne twierdzenie” — powiedział.

Zastępca burmistrza dodał, że Izrael zaatakował również zamek Sema podczas działań prowadzonych między październikiem 2023 a listopadem 2024 r., powodując tam zniszczenia.

Serefuddin wezwał Organizację Narodów Zjednoczonych oraz inne organizacje międzynarodowe do pilnej interwencji, podkreślając, że podobne apele od dziesięcioleci nie przynosiły rezultatów, ale nadal są konieczne.

Poinformował również, że izraelskie ataki zmusiły około 17 000 osób do opuszczenia Tyru. Dodał, że na kilka minut przed wejściem w życie zawieszenia broni jeden z ataków uderzył w dzielnicę miasta, niszcząc kilka budynków i powodując ofiary śmiertelne.