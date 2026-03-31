IRGC wydał we wtorek oficjalne oświadczenie, w którym oświadczył, że firmy te powinny przygotować się na ataki odwetowe. Organ stwierdził, że planowane „ataki odwetowe rozpoczną się o godzinie 20:00 czasu irańskiego 1 kwietnia” i będą miały niszczycielski charakter.

Reklama Reklama

Wśród wymienionych „dużych firm technologicznych” znajdują się Apple, Google, Meta i Microsoft. IRGC wskazał również zagrożone atakami przedstawicielstwa kluczowych dostawców sprzętu i infrastruktury, w tym HP, Intel, IBM i Cisco, a także innych globalnych gigantów, takich jak Tesla, Nvidia, Oracle, JP Morgan i Boeing.

Według doniesień irańskich mediów państwowych, m.in. Press TV, siły zbrojne twierdziły, że firmy te aktywnie „wspierały amerykańsko-izraelskie operacje terrorystyczne w Iranie, świadcząc usługi szpiegowskie”. Zarzucono też, że „usługi sztucznej inteligencji (AI) i technologii komunikacji internetowej (ICT) tych firm były głównymi elementami planowania operacji terrorystycznych i śledzenia celów zamachów przeprowadzanych przez USA i Izrael w Iranie”.

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej doradza ewakuację

Korpus ostrzegł, że regionalne „biura firm w regionie zostaną »unicestwione«”.

„Radzimy pracownikom tych instytucji, aby natychmiast opuścili swoje miejsca pracy w celu ochrony swojego życia. Mieszkańców w promieniu jednego kilometra od tych terrorystycznych firm we wszystkich krajach regionu również wzywa się do ewakuacji i przeniesienia się w bezpieczne miejsca” – ostrzega IRGC.

W swoim wtorkowym programie Press TV przekazała oświadczenie IRGC o zmianie doktryny wojskowej. „W odpowiedzi na tę operację terrorystyczną, odtąd główne instytucje zaangażowane w działalność terrorystyczną będą uznawane za uzasadnione cele” – czytamy w oświadczeniu.

Press TV donosi, że od końca lutego dziesiątki wysoko postawionych irańskich polityków i wojskowych, a także ich krewni, zginęli w wyniku, jak to określa Teheran, ciągłej kampanii „agresji USA i Izraela”. Iran wielokrotnie „obiecywał pomścić zamachy, atakując elementy mające wpływ na ataki”, co oznacza znaczne rozszerzenie zakresu działań odwetowych, obejmujących również podmioty sektora prywatnego.

Trump narzeka na NATO. Gotów zakończyć wojnę

Według informacji „Wall Street Journal” Trump powiedział swoim sojusznikom, że zamierza zakończyć działania militarne USA przeciw Iranowi nawet w sytuacji, w której Cieśnina Ormuz pozostanie w dużej mierze zamknięta. Iran rozpoczął blokadę Cieśniny Ormuz w odwecie za izraelsko-amerykański atak rozpoczęty 28 lutego.

Wcześniej prezydent USA wielokrotnie zarzucał sojusznikom z NATO brak zaangażowania w odblokowanie cieśniny i nie krył irytacji odmową kilku państw wykorzystania ich przestrzeni powietrznej lub baz przez samoloty powiązane z wojną w Iranie.