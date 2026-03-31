Członkowie marynarki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) uczestniczą w ćwiczeniach na południu Iranu (zdjęcie archiwalne)
IRGC wydał we wtorek oficjalne oświadczenie, w którym oświadczył, że firmy te powinny przygotować się na ataki odwetowe. Organ stwierdził, że planowane „ataki odwetowe rozpoczną się o godzinie 20:00 czasu irańskiego 1 kwietnia” i będą miały niszczycielski charakter.
Wśród wymienionych „dużych firm technologicznych” znajdują się Apple, Google, Meta i Microsoft. IRGC wskazał również zagrożone atakami przedstawicielstwa kluczowych dostawców sprzętu i infrastruktury, w tym HP, Intel, IBM i Cisco, a także innych globalnych gigantów, takich jak Tesla, Nvidia, Oracle, JP Morgan i Boeing.
Czytaj więcej
Prezydent USA Donald Trump zagroził zniszczeniem irańskiej infrastruktury energetycznej, w tym zakładów odsalania wody.
Według doniesień irańskich mediów państwowych, m.in. Press TV, siły zbrojne twierdziły, że firmy te aktywnie „wspierały amerykańsko-izraelskie operacje terrorystyczne w Iranie, świadcząc usługi szpiegowskie”. Zarzucono też, że „usługi sztucznej inteligencji (AI) i technologii komunikacji internetowej (ICT) tych firm były głównymi elementami planowania operacji terrorystycznych i śledzenia celów zamachów przeprowadzanych przez USA i Izrael w Iranie”.
Korpus ostrzegł, że regionalne „biura firm w regionie zostaną »unicestwione«”.
„Radzimy pracownikom tych instytucji, aby natychmiast opuścili swoje miejsca pracy w celu ochrony swojego życia. Mieszkańców w promieniu jednego kilometra od tych terrorystycznych firm we wszystkich krajach regionu również wzywa się do ewakuacji i przeniesienia się w bezpieczne miejsca” – ostrzega IRGC.
W swoim wtorkowym programie Press TV przekazała oświadczenie IRGC o zmianie doktryny wojskowej. „W odpowiedzi na tę operację terrorystyczną, odtąd główne instytucje zaangażowane w działalność terrorystyczną będą uznawane za uzasadnione cele” – czytamy w oświadczeniu.
Czytaj więcej
Tuż przed izraelsko-amerykańskim atakiem na Iran broker współpracujący z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem miał rozważać wielomilionową inwe...
Press TV donosi, że od końca lutego dziesiątki wysoko postawionych irańskich polityków i wojskowych, a także ich krewni, zginęli w wyniku, jak to określa Teheran, ciągłej kampanii „agresji USA i Izraela”. Iran wielokrotnie „obiecywał pomścić zamachy, atakując elementy mające wpływ na ataki”, co oznacza znaczne rozszerzenie zakresu działań odwetowych, obejmujących również podmioty sektora prywatnego.
Według informacji „Wall Street Journal” Trump powiedział swoim sojusznikom, że zamierza zakończyć działania militarne USA przeciw Iranowi nawet w sytuacji, w której Cieśnina Ormuz pozostanie w dużej mierze zamknięta. Iran rozpoczął blokadę Cieśniny Ormuz w odwecie za izraelsko-amerykański atak rozpoczęty 28 lutego.
Wcześniej prezydent USA wielokrotnie zarzucał sojusznikom z NATO brak zaangażowania w odblokowanie cieśniny i nie krył irytacji odmową kilku państw wykorzystania ich przestrzeni powietrznej lub baz przez samoloty powiązane z wojną w Iranie.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas