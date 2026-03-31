Prezydent Donald Trump powiedział, że odmowa Francji przelotu nad jej terytorium samolotom przewożącym zaopatrzenie wojskowe dla Izraela, jest kolejnym sygnałem napięcia między USA a ich europejskimi sojusznikami w związku z wojną z Iranem.

Donald Trump: Francja nie pomaga

„Francja była BARDZO NIEPOMOCNA w stosunku do 'Rzeźnika Iranu', którego udało się skutecznie wyeliminować! USA BĘDĄ PAMIĘTAĆ!!!” - napisał Trump we wtorek we wpisie na swojej platformie Truth Social.

Ani Pałac Elizejski, ani Francuskie MSZ nie skomentowały dotychczas tych doniesień, ale oświadczenie Trumpa zdaje się czynić Francję co najmniej trzecim krajem europejskim, który ograniczył działania wojskowe USA i Izraela związane z wojną z Iranem na swoim terytorium.

Francja dołącza do Włoch i Hiszpanii

Kilka dni temu Włochy zablokowały lądowanie kilku amerykańskich bombowców w swojej bazie Sigonella na wschodniej Sycylii. Premier Giorgia Meloni skrytykowała wojnę, nazywając ją „wykraczającą poza ramy prawa międzynarodowego” i podkreśliła, że ​​Włochy nie są w nią zaangażowane, co stanowi zerwanie z typowymi bliskimi relacjami, jakie prawicowy przywódca utrzymuje z obecną administracją USA.

Stany Zjednoczone nie muszą ubiegać się o zgodę wysokiego szczebla we Włoszech na korzystanie z baz w tym kraju europejskim do celów logistycznych lub szkoleniowych, ale potrzebują zgody włoskiego kierownictwa, aby korzystać z tych obiektów w celach związanych z atakami.

W poniedziałek Hiszpania potwierdziła, że zablokowała wlot wszystkich amerykańskich samolotów powiązanych z wojną w jej przestrzeń powietrzną. Waszyngton zareagował zapewnieniem, że „Stany Zjednoczone nie potrzebują pomocy Hiszpanii ani nikogo innego”.

Wcześniej Hiszpania naraziła się na złość Trumpa, uniemożliwiając amerykańskim odrzutowcom i samolotom tankowanie paliwa z baz Rota i Morón w pobliżu południowych miast Kadyks i Sewilla, aby zaatakować Iran. Prezydent USA zagroził zerwaniem relacji handlowych z „okropną” Hiszpanią.

Wielka Brytania tymczasem ogłosiła 20 marca, że ​​zgodziła się zezwolić wojsku amerykańskiemu na korzystanie z brytyjskich baz do atakowania irańskich obiektów na kluczowym szlaku żeglugowym Cieśniny Ormuz, który Iran skutecznie zablokował. Wcześniej rząd w Londynie zezwalał siłom zbrojnym USA na korzystanie z obiektów w kraju jedynie w celach obronnych, a nie do ataków na Iran.