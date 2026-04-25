Członkowie Narodowej Rady Nauki, która zarządza Narodową Fundacją Nauki, zostali zwolnieni mailem od Biura Kadr Prezydenta o treści: „W imieniu prezydenta Donalda J. Trumpa informuję, że został Pan odwołany ze stanowiska członka Narodowej Rady Nauki ze skutkiem natychmiastowym” – informuje „The Washington Post”.
Narodowa Rada Nauki została powołana w 1950 r., aby kierować zarządzaniem Narodową Fundacją Nauki. Pomaga ona agencji, która zarządza stacjami badawczymi na Antarktydzie, teleskopami, flotą statków badawczych i wspiera badania podstawowe w laboratoriach w całych Stanach Zjednoczonych.
Narodowa Fundacja Nauki (NSF) ma długą historię wspierania technologii i badań, które napędzają wiele innowacji, na których opiera się dziś świat. Członkami zarządu są naukowcy i inżynierowie z uniwersytetów i przemysłu, mianowani przez prezydenta, ale ich kadencje trwają sześć lat, co zapewnia nakładanie się mandatów między różnymi administracjami. Zazwyczaj w skład zarządu wchodzi 25 członków, ale niektóre stanowiska są nieobsadzone — w tym stanowisko dyrektora NSF, od czasu, gdy poprzedni dyrektor, powołany za czasów pierwszej administracji Trumpa, Sethuraman Panchanathan, nagle zrezygnował rok temu.
Nie jest jasne, ilu członków zarządu zostało zwolnionych i czy i przez kogo zostaną zastąpieni. Rzecznik Narodowej Fundacji Nauki skierował pytania do Białego Domu, ale administracja Trumpa nie udzieliła jeszcze odpowiedzi.
Keivan Stassun, fizyk i astronom z Uniwersytetu Vanderbilt, który zasiada w zarządzie od 2022 r., powiedział, że osobiście otrzymał potwierdzenie od jednej trzeciej członków zarządu, że zostali zwolnieni, za pośrednictwem szablonowych e-maili, które nie zawierały żadnego uzasadnienia.
Zmiany w zarządzie to kolejny problem agencji. W zeszłym roku NSF musiała anulować ponad 1000 aktywnych grantów badawczych.
W marcu Trump nominował Jima O’Neilla na stanowisko dyrektora NSF, ale nie stawił się on jeszcze przed Kongresem na przesłuchanie. O’Neill pełnił funkcję zastępcy sekretarza Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej, zanim ustąpił w ramach niedawnej reformy kierownictwa.
To kolejny przykład zmian w instytucjach naukowych. Sekretarz ds. zdrowia Robert F. Kennedy Jr. wcześniej rozwiązał federalny komitet ds. szczepień i powołał nowych członków, w tym krytyków szczepionek – co zostało zakwestionowane przez sąd. Kennedy niedawno przekształcił również federalną radę doradczą ds. autyzmu, mianując członków, którzy promowali obalone twierdzenia łączące szczepionki z autyzmem i opowiadali się za niesprawdzonymi metodami leczenia.
W zeszłym roku zwolniono kilku członków rad, które analizują wyniki badań naukowych i laboratoryjnych w Narodowych Instytutach Zdrowia. Według analizy przeprowadzonej przez przewodniczących kilkunastu rad, 38 z 43 ekspertów zwolnionych w kwietniu ubiegłego roku było czarnoskórych lub o latynoskich korzeniach.
