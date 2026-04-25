Członkowie Narodowej Rady Nauki, która zarządza Narodową Fundacją Nauki, zostali zwolnieni mailem od Biura Kadr Prezydenta o treści: „W imieniu prezydenta Donalda J. Trumpa informuję, że został Pan odwołany ze stanowiska członka Narodowej Rady Nauki ze skutkiem natychmiastowym” – informuje „The Washington Post”.

Reklama Reklama

Czym jest Narodowa Rada Nauki

Narodowa Rada Nauki została powołana w 1950 r., aby kierować zarządzaniem Narodową Fundacją Nauki. Pomaga ona agencji, która zarządza stacjami badawczymi na Antarktydzie, teleskopami, flotą statków badawczych i wspiera badania podstawowe w laboratoriach w całych Stanach Zjednoczonych.

Narodowa Fundacja Nauki (NSF) ma długą historię wspierania technologii i badań, które napędzają wiele innowacji, na których opiera się dziś świat. Członkami zarządu są naukowcy i inżynierowie z uniwersytetów i przemysłu, mianowani przez prezydenta, ale ich kadencje trwają sześć lat, co zapewnia nakładanie się mandatów między różnymi administracjami. Zazwyczaj w skład zarządu wchodzi 25 członków, ale niektóre stanowiska są nieobsadzone — w tym stanowisko dyrektora NSF, od czasu, gdy poprzedni dyrektor, powołany za czasów pierwszej administracji Trumpa, Sethuraman Panchanathan, nagle zrezygnował rok temu.

Co najmniej jedna trzecia zarządu Narodowej Rady Nauki zwolniona

Nie jest jasne, ilu członków zarządu zostało zwolnionych i czy i przez kogo zostaną zastąpieni. Rzecznik Narodowej Fundacji Nauki skierował pytania do Białego Domu, ale administracja Trumpa nie udzieliła jeszcze odpowiedzi.

Keivan Stassun, fizyk i astronom z Uniwersytetu Vanderbilt, który zasiada w zarządzie od 2022 r., powiedział, że osobiście otrzymał potwierdzenie od jednej trzeciej członków zarządu, że zostali zwolnieni, za pośrednictwem szablonowych e-maili, które nie zawierały żadnego uzasadnienia.

Zmiany w zarządzie i cięcia funduszy

Zmiany w zarządzie to kolejny problem agencji. W zeszłym roku NSF musiała anulować ponad 1000 aktywnych grantów badawczych.

W marcu Trump nominował Jima O’Neilla na stanowisko dyrektora NSF, ale nie stawił się on jeszcze przed Kongresem na przesłuchanie. O’Neill pełnił funkcję zastępcy sekretarza Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej, zanim ustąpił w ramach niedawnej reformy kierownictwa.

To kolejny przykład zmian w instytucjach naukowych. Sekretarz ds. zdrowia Robert F. Kennedy Jr. wcześniej rozwiązał federalny komitet ds. szczepień i powołał nowych członków, w tym krytyków szczepionek – co zostało zakwestionowane przez sąd. Kennedy niedawno przekształcił również federalną radę doradczą ds. autyzmu, mianując członków, którzy promowali obalone twierdzenia łączące szczepionki z autyzmem i opowiadali się za niesprawdzonymi metodami leczenia.

W zeszłym roku zwolniono kilku członków rad, które analizują wyniki badań naukowych i laboratoryjnych w Narodowych Instytutach Zdrowia. Według analizy przeprowadzonej przez przewodniczących kilkunastu rad, 38 z 43 ekspertów zwolnionych w kwietniu ubiegłego roku było czarnoskórych lub o latynoskich korzeniach.