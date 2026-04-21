Amerykańscy marines podczas ćwiczeć Cobra Gold 2026 w Tajlandii, luty 2026
W opublikowanym nagraniu podkreślił, że dotychczasowe regulacje zmuszały wojskowych do wyboru między służbą a własnymi przekonaniami, mimo że – jego zdaniem – nie wpływały one na gotowość bojową.
Hegseth zaznaczył, że decyzja wpisuje się w szerszą politykę administracji Donalda Trumpa, której celem ma być przywrócenie „siły i wolności” w wojsku oraz odejście od nadmiernych regulacji. Wieloletni wymóg szczepień sekretarz wojny nazwał „absurdalnym nadużyciem władzy” osłabiającym zdolności bojowe armii.
Hegseth skrytykował również działania administracji Joe Bidena, oskarżając ją o „bezustanną wojnę z żołnierzami”, w tym o odmawianie im „podstawowej autonomii medycznej” i „wolności wyznania” poprzez nakaz szczepień przeciw COVID-19.
Hegseth wyeliminował obowiązek szczepień na COVID-19 już we wrześniu ubiegłego roku. Wcześniej prezydent Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze przywracające do służby żołnierzy zwolnionych za odmowę poddania się temu szczepieniu.
Decyzja Hegsetha pomija długą historię obowiązkowych szczepień w armii USA – tradycję sięgającą niemal początków państwa.
Już w 1777 r. generał Jerzy Waszyngton nakazał uodparnianie żołnierzy przeciw ospie prawdziwej. Nie znano wtedy jeszcze szczepionki przeciwko tej chorobie, ale stosowano metodę inokulacji – wprowadzano do organizmu człowieka wirus krowianki, powodujący chorobę zakaźną bydła i świń. Upraszczając – dawało to odporność na wirus ospy prawdziwej.
To właśnie Armia Stanów Zjednoczonych zainwestowała w opracowanie pierwszej szczepionki przeciw grypie na początku II wojny światowej – w obawie przed powtórzeniem tragedii z okresu I wojny światowej, kiedy pandemia grypy z 1918 roku pochłonęła życie od 45 do 50 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
Obowiązkowe szczepienia przeciw grypie dla całego personelu wojskowego wprowadzono w 1945 roku i utrzymywano nieprzerwanie aż do teraz.
Dla Hegsetha to kolejny krok w realizacji jego wizji „wojowniczego etosu” – głębokiej przebudowy sił zbrojnych.
W ramach tych działań zlikwidował już biura ds. różnorodności, równości i integracji (DEI) oraz zdegradował wyższych oficerów, w tym kobiety i Afroamerykanów. Zapowiedział też zaostrzenie norm sprawności fizycznej i standardów związanych z wyglądem żołnierzy.
