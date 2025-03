Czystki w bazach Pentagonu. Wylatuje Enola Gay. Dlaczego? Bo "gay"

26 lutego Pentagon pod wodzą sekretarza Pete'a Hegsetha, nakazał wszystkim służbom wojskowym poświęcenie niezliczonych godzin na przeglądanie wieloletnich wpisów na stronach internetowych, zdjęć, artykułów prasowych i filmów wideo w celu usunięcia wszelkich wzmianek, które „promują różnorodność, równość i integrację”.

Działania w ramach różnorodności (DEI - "Diversity, Equity, and Inclusion" - różnorodność, równość i włączenie) to program wprowadzony przez administrację Joe Bidena. Były to działania mające na celu promowanie i wspieranie różnorodności, równości i włączenia w różnych organizacjach, instytucjach i społecznościach.

Hegseth dał wojsku czas do środy na usunięcie treści podkreślających różnorodność działań podejmowanych w jego szeregach, po wydaniu przez prezydenta Donalda Trumpa rozporządzenia wykonawczego kończącego te programy w całym rządzie federalnym.

Jeśli nie uda im się tego zrobić do środy, nakazano im „tymczasowe usunięcie z publicznego wyświetlania” wszystkich treści opublikowanych w ciągu czterech lat urzędowania administracji Bidena.