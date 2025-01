Rozporządzenie nakazuje zaktualizować standardy oceny gotowości do służby pod względem medycznym, tak aby priorytetowo traktowano w nich gotowość do służby. Rozporządzenie zakazuje mężczyznom korzystania z kwater, szatni i łazienek w obiektach wojskowych przeznaczonych dla kobiet.



Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze nakazujące budowę „Amerykańskiej Żelaznej Kopuły”, systemu obrony przeciwrakietowej wzorowanego na izraelskim

W ubiegłym tygodniu Trump anulował rozporządzenie wykonawcze Joe Bidena pozwalające na nieskrępowaną służbę osób transpłciowych w armii. W 2017 roku, w czasie pierwszej kadencji Trumpa, ogłosił on, że osoby transpłciowe nie będą mogły służyć w armii. Zapowiedź ta została wdrożona w 2019 roku – od tego momentu osoby służące w armii były traktowane zgodnie ze swoją biologiczną płcią, chyba że przeszły pełen proces zmiany płci.



W 2021 roku decyzje Trumpa w tym zakresie zostały cofnięte przez Joe Bidena, który ponownie umożliwił osobom transpłciowym nieskrępowaną niczym służbę w armii.



Z danych Departamentu Obrony USA wynika, że w amerykańskich Siłach Zbrojnych służbę pełni ok. 1,3 mln osób. Spośród nich od kilku do 15 tysięcy stanowią osoby transpłciowe.



USA mają zbudować swoją „Żelazną Kopułę”

Trump podpisał też rozporządzenie wykonawcze nakazujące budowę „Amerykańskiej Żelaznej Kopuły”, systemu obrony przeciwrakietowej wzorowanego na izraelskim. Izraelska „Żelazna Kopuła” to system obrony przed pociskami krótkiego zasięgu, stworzony przez izraelski koncern Rafael Advanced Defense Systems Ltd. przy współpracy z Amerykanami. „Żelazna Kopuła” chroni Izrael przed atakami rakietowymi Hamasu i innych palestyńskich organizacji zbrojnych ze Strefy Gazy. System identyfikuje cele powietrzne, po czym określa, czy zmierzają one w stronę terenu zabudowanego - jeśli nie, wówczas izraelska „Żelazna Kopuła” je ignoruje.