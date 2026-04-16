Jak opisują amerykańskie media, widzowie oglądający nabożeństwo w Pentagonie zauważyli coś znajomego w modlitwie recytowanej przez sekretarza obrony Pete'a Hegsetha. Słowa bardzo przypominały monolog z filmu „Pulp Fiction” z 1994 r..

Pete Hegseth przemawiając podczas nabożeństwa w kompleksie rządowym, odczytał modlitwę, która według jego słów znana jest jako „CSAR 25:17”, a którą – jak poinformował – dostał od „głównego planisty misji”, odpowiedzialnego za akcję ratunkową dla dwóch członków załogi sił powietrznych, którzy zostali zestrzeleni nad Iranem.

Modlitwa Pete'a Hegsetha. Bardzo przypominająca dialog z „Pulp Fiction”

– Droga zestrzelonego lotnika jest zewsząd najeżona nieprawością samolubnych i tyranią złych ludzi – modlił się Hegseth. – Błogosławiony ten, kto w imię braterstwa i obowiązku prowadzi zagubionych przez dolinę ciemności, bo on jest prawdziwie stróżem brata swego i tym, który odnajduje zagubione dzieci. I uderzę z wielką zemstą i wściekłym gniewem na tych, którzy próbują schwytać i zabić mojego brata. I poznasz mój znak wywoławczy: Sandy 1, kiedy wywrę na tobie zemstę. Amen – miał powiedzieć Hegseth, cytowany przez amerykańskie media.

Jak napisał kanał 9news, pierwsze kilka wersów modlitwy napisali Quentin Tarantino i Roger Avary, reżyser i scenarzysta filmu „Pulp Fiction”. W filmie postać grana przez Samuela L. Jacksona fałszywie twierdzi, że pochodzi z fragmentu Biblii Ezechiela 25:17. W filmie postać grana przez Jacksona wypowiada te słowa, zanim zastrzeli drobnego przestępcę, który był winien pieniądze swojemu szefowi-gangsterowi.

Jak przypominają amerykańskie media, w ostatnich miesiącach Hegseth regularnie odprawiał nabożeństwa w Pentagonie.

John Travolta i Samuel L. Jackson w filmie „Pulp Fiction” Foto: PAP/Photoshot

„Pulp Fiction”, ważne dzieło Quentina Tarantino

„Pulp Fiction” to amerykański film kryminalny z 1994 r. w reżyserii Quentina Tarantino, oparty na scenariuszu Tarantino i Rogera Avary’ego. Film, w którym występują m.in. John Travolta, Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Tim Roth, Ving Rhames i Uma Thurman, opowiada kilka epizodów rozgrywających się w przestępczym Los Angeles.

„Pulp Fiction” jest powszechnie uznawany za jedno z ważniejszych dzieł Tarantino, szczególnym uznaniem cieszy się scenariusz. Krytycy określali go mianem dzieła „kultowego”. W 2008 r. magazyn „Entertainment Weekly” uznał „Pulp Fiction” za najlepszy film powstały po 1983 r., a dzieło Tarantino pojawiło się na listach wielu krytyków największych filmów, jakie kiedykolwiek powstały.