Trump powiedział o Iranie, że „cały kraj może być zniszczony w jedną noc, a ta noc może być jutro”.

Samolot F-15E został zestrzelony przez siły irańskie w piątek na południowym zachodzie kraju. Podjęte działania poszukiwawczo-ratownicze doprowadziły do odnalezienia i uratowania pilota maszyny, poszukiwania dotyczyły drugiego członka załogi – operatora.

Jeszcze przed odnalezieniem go prezydent USA Donald Trump mówił w rozmowie z portalem Independent, że „nie jest gotowy ujawnić, jaka będzie reakcja USA, jeśli poszukiwanemu oficerowi stanie się krzywda”.

W pierwszych komentarzach po zestrzeleniu myśliwca odmówił też odniesienia się do operacji poszukiwawczej, podkreślając, że incydent nie wpłynie na rozmowy o zawieszeniu broni.

Początkowo Iran twierdził, że nad Iranem udało się strącić amerykański myśliwiec F-35.

Nie będzie zawieszenia broni na 45 dni

Wcześniej CNN poinformował, że Donald Trump nie podpisał dokumentu o 45-dniowym zawieszeniu broni w wojnie z Iranem. Propozycję tę odrzucił również Iran, oświadczając, że chce trwałego zakończenia wojny. Irańska państwowa agencja informacyjna IRNA poinformowała, że Teheran przekazał swoją odpowiedź za pośrednictwem Pakistanu, kluczowego mediatora.

„Akceptujemy zakończenie wojny tylko z gwarancją, że nie zostaniemy ponownie zaatakowani” – powiedział agencji AP Mojtaba Ferdousi Pour, szef irańskiej misji dyplomatycznej w Kairze.

Odpowiedź pojawia się w momencie, gdy zbliża się wtorkowy termin wyznaczony przez prezydenta USA Donalda Trumpa na ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz przez Teheran. Trump ostrzegł, że jeśli do tego nie dojdzie, Stany Zjednoczone zaatakują irańskie elektrownie i inne obiekty infrastrukturalne. Przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf nazwał te groźby „lekkomyślnymi”.

Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział z kolei, że w poniedziałek 6 kwietnia amerykańskie siły przeprowadzą największą liczbę ataków na Iran od 28 lutego, czyli początku operacji. - We wtorek uderzeń ma być jeszcze więcej – dodał.

- Iran będzie miał wybór. Wybierzcie mądrze, bo ten prezydent Donald sobie nie żartuje - powiedział.

Wojna USA i Izraela z Iranem

Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran 28 lutego. Od tamtej pory Teheran w odpowiedzi na atak przeprowadza odwetowe uderzenia na Izrael oraz państwa regionu sprzymierzone ze Stanami Zjednoczonymi, w tym na bazy amerykańskich żołnierzy. Iran zablokował także kluczową dla transportu ropy Cieśninę Ormuz, co doprowadziło do skokowego wzrostu cen. Przed wojną przez Ormuz przepływało ok. 20 proc. ropy transportowanej drogą morską.

W piątek Pentagon opublikował dane, z których wynika, że 365 żołnierzy USA zostało dotychczas rannych podczas operacji przeciwko Iranowi. Do tej pory w wojnie z Iranem zginęło 13 amerykańskich żołnierzy, w tym siedmiu w wyniku działań Iranu.

Według najnowszego raportu amerykańskiej agencji HRANA, zajmującej się prawami człowieka w Iranie, od początku amerykańsko-izraelskich ataków zginęło tam co najmniej 1606 cywilów, 1213 członków sił zbrojnych oraz 711 osób, których nie przyporządkowano jeszcze do żadnej z tych grup.