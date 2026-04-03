Irańska agencja Tasnim poinformowała, że ​​uzyskała zdjęcia amerykańskiego myśliwca, który – jak twierdzi – został zestrzelony nad centralnym Iranem przez obronę powietrzną Iranu. Agencja nie powtórzyła jednak informacji o tym, że to F-35, ale stwierdziła, że ​​na zdjęciach widać oznaczenia łączące go z Dowództwem Sił Zbrojnych USA w Europie. Dowództwo Sił Zbrojnych USA w Europie obsługuje szereg samolotów, w tym F-35, F-15, F-22 i F-16.

Reklama Reklama

„Myśliwiec należy do 48. Dywizjonu Dowództwa Sił Zbrojnych USA w Europie, stacjonującego w bazie lotniczej Lakenheath w Anglii. Dywizjon został wysłany w rejon misji CENTCOM w celu przeprowadzenia operacji przeciwko Iranowi” – ​​poinformowała agencja Tasnim.

Z kolei komunikat irańskiego dowództwa przekazała jordańska agencja Roya News.

Według komunikatu Gwardii Rewolucyjnej Iranu „samolot został bezpośrednio trafiony, w wyniku czego rozbił się całkowicie, a jego części rozpadły się w powietrzu”. Roya News opublikowała zdjęcia niewielkich fragmentów, które mogą być częściami samolotu.

Agencja informacyjna Fars poinformowała, że samolot został „całkowicie zniszczony i rozbił się”.

Agencja Tasnim: Pilot schwytany

Początkowo nie podawano informacji dotyczących pilota maszyny. Agencja Tasnim cytuje jednak „niepotwierdzone doniesienia”, które mają wskazywać na to, że amerykański pilot mógł zostać pojmany przez siły irańskie po katapultowaniu się z myśliwca. Te same źródła wskazują na to, że amerykański pilot został pojmany przez irańskie siły zbrojne.

Według korespondenta Tasnim po zniszczeniu nowoczesnego amerykańskiego myśliwca przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej pilot wylądował na terenie kraju.

Korespondent dodał, że istnieją przesłanki wskazujące na to, iż Amerykanie, wierząc, że pilot żyje, próbowali go ewakuować z granic Iranu. Jednak niektóre źródła podają, że pilot prawdopodobnie został schwytany przez siły irańskie.

Zauważono, że amerykańskie wojskowe samoloty transportowe i śmigłowce wciąż prowadzą operacje poszukiwawcze.

Amerykanie milczą. Nie pojawiło się dementi

Strona amerykańska nie wypowiedziała się na temat incydentu, jednak – jak podkreślono, Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej co najmniej pół tuzina razy wysuwał to samo fałszywe twierdzenie. Jako przykład podano wcześniejszą informację o strąceniu amerykańskiego F-16 nad Cieśniną Ormuz, która okazała się fałszywa. Wówczas, jak poddano, „wszystkie samoloty powróciły z misji i że nie stracono żadnego myśliwca”.

W marcu inny F-35 należący do USA został uszkodzony podczas misji nad Iranem i zmuszony do awaryjnego lądowania. Wówczas rzecznik Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM) kpt. Tim Hawkins informował, że do zdarzenia doszło podczas wykonywania misji bojowej myśliwca piątej generacji F-35 nad terytorium Iranu.

Zaawansowane myśliwce F-35

F-35 to myśliwce piątej generacji, wyposażone w technologię stealth, zaawansowane sensory i możliwość przenoszenia wielu rodzajów uzbrojenia, w tym pocisków dalekiego zasięgu. Uznawane są za najlepsze i najbardziej zaawansowane amerykańskie myśliwce, niemal niewidzialne dla radarów.

Polska zamówiła 32 myśliwce F-35A, które będą nosić nazwę „Husarz”. Trafią one także do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku i 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. Pierwsze samoloty mają pojawić się w Polsce w maju lub czerwcu tego roku.

W połowie marca lotnisko w Łasku (woj. łódzkie), należące do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, uzyskało amerykańską certyfikację umożliwiającą stacjonowanie takich właśnie samolotów.

Wojna Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem

Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego od nalotów Izraela i USA na Iran. Teheran odpowiedział atakami zarówno na Izrael, jak i na arabskie państwa regionu Zatoki Perskiej, w tym na położone tam amerykańskie bazy wojskowe i obiekty cywilne, takie jak lotniska i instalacje petrochemiczne.

Po amerykańsko-izraelskim ataku Iran zablokował cieśninę Ormuz dla statków transportujących ropę i gaz z Zatoki Perskiej do państw Azji i Europy.