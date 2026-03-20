Rzecznik Dowództwa Centralnego USA, kpt. Tim Hawkins, potwierdził, że maszyna wykonywała zadanie bojowe nad terytorium Iranu, gdy doszło do incydentu.
– Samolot wylądował bezpiecznie, a pilot jest w stabilnym stanie. Sprawa jest obecnie badana – przekazał Hawkins.
W tym roku do Polski powinny dotrzeć pierwsze z 32 zamówionych jeszcze w 2020 r. samolotów F-35A. Do bazy w Łasku ma przylecieć 13 maszyn.
Myśliwiec wielozadaniowy F-35
Jeśli informacje się potwierdzą, będzie to pierwszy przypadek trafienia amerykańskiego samolotu wojskowego przez irańskie siły od początku konfliktu, który rozpoczął się pod koniec lutego.
W działaniach zbrojnych uczestniczą zarówno USA, jak i Izrael, wykorzystując m.in. myśliwce F-35. Każda taka maszyna kosztuje ponad 100 mln dolarów. Dotychczas Stany Zjednoczone traciły już samoloty w trakcie działań wojennych, jednak – jak dotąd – nie wskazywano na bezpośrednie trafienia ze strony przeciwnika.
Czytaj więcej
Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Japonii i Kanady zadeklarowali gotowość do wsparcia działań mających na celu zapewn...
Po zaatakowaniu Iranu 28 lutego doszło do pomyłkowego zestrzelenia trzech myśliwców F-15 przez kuwejcką obronę powietrzną oraz katastrofy samolotu tankującego KC-135 w zachodnim Iraku.
W przypadku KC-135 zginęło wszystkich sześciu członków załogi. Amerykańskie wojsko podkreśliło, że katastrofa nie była wynikiem ani ognia wroga, ani przypadkowego sojuszniczego ataku.
Czytaj więcej
Departament Obrony stara się o 200 miliardów dolarów dodatkowych funduszy na prowadzenie wojny z Iranem - podaje AP, powołując się na wysokiego ran...
Równolegle do incydentu trwa wzmacnianie amerykańskich sił w regionie. Na Bliski Wschód zmierza 31. Morska Jednostka Ekspedycyjna z Okinawy wraz z grupą desantową okrętu USS Tripoli. Jednostka była widziana w pobliżu Singapuru na początku tygodnia. Ruch ten sugeruje przygotowania na dalszą eskalację lub przedłużenie konfliktu.
Mimo występujących incydentów wysokiej rangi przedstawiciele administracji USA podtrzymują optymistyczną ocenę sytuacji. Sekretarz obrony Pete Hegseth oświadczył w czwartek, że Stany Zjednoczone „zdecydowanie wygrywają”, a irańska obrona przeciwlotnicza została „zrównana z ziemią”.
Czytaj więcej
Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Japonii i Kanady zadeklarowali gotowość do wspar...
Departament Obrony stara się o 200 miliardów dolarów dodatkowych funduszy na prowadzenie wojny z Iranem - podaje...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas