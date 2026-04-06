CNN powołuje się na informacje uzyskane od przedstawiciela Białego Domu.

Reklama Reklama

Projekt porozumienia, który został wysłany do Waszyngtonu i Teheranu, miał być ostatnią próbą powstrzymania amerykańskich ataków na irański system energetyczny i krytyczną infrastrukturę. Trump groził już nasileniem ataków, jeśli Iran nie odblokuje Cieśniny Ormuz.

Propozycja zakładająca 45-dniowy rozejm i otwarcie cieśniny Ormuz została przygotowana przez mediatorów. Plan przesłano USA i Iranowi w niedzielę wieczorem. Biały Dom potwierdził otrzymanie dokumentu, ale podkreślił, że prezydent Trump go nie zatwierdził.

– Złożyli znaczącą propozycję. Nie jest ona wystarczająco dobra, ale jest bardzo znacząca – ocenił Donald Trump.

Autorzy koncepcji zawieszenia broni mieli nadzieję na to, że 45-dniowy rozejm pozwoliłby na negocjacje w sprawie zakończenia wojny. – To jeden z wielu pomysłów – powiedział rzecznik Białego Domu, dodając, że operacja militarna USA w Iranie wciąż trwa.

W rozmowie z mediami prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Irańczycy mają otworzyć cieśninę Ormuz do wtorku wieczorem czasu wschodnioamerykańskiego. . Ultimatum upływa o godz. 20:00 (w Polsce będzie wtedy godz. 2:00 w nocy).

Ultimatum dla Iranu postawione przez Donalda Trumpa

Donald Trump wyznaczył ultimatum, które upływa w nocy z 7 na 8 kwietnia o o godz. 2:00. Mediatorzy mieli nadzieję, że plan mógłby zostać wdrożony przed tym terminem. Trump zagroził, że jeśli Iran nie otworzy cieśniny Ormuz do tego czasu, straci wszystkie elektrownie i mosty.

10 punktów w odpowiedzi Iranu

CNN informuje, że dokument został również wysłany do Iranu, ale – jak czytamy – „wydaje się, że również Teheran odrzucił tę propozycję”, ponieważ obawiał się, że rozejm umożliwiłby przeciwnikom przygotowanie się do kontynuowania wojny. Podobną informację podaje Al Jazeera, precyzując, że odrzucenie propozycji Iran uzasadnił twierdzeniem, że każde porozumienie powinno prowadzić do całkowitego i trwałego zakończenia wojny.

Oficjalna irańska agencja informacyjna IRNA podała, że odpowiedź Iranu składa się z 10 punktów, obejmujących m.in. postulat zakończenia konfliktów w regionie Bliskiego Wschodu, protokół dotyczący bezpiecznego przepływu przez cieśninę Ormuz, a także zapisy odnoszące się do potrzeby zniesienia sankcji nałożonych na Teheran i odbudowy kraju.

Rolę mediatorów w konflikcie pełnią Pakistan, Egipt i Turcja, jednak rozmowy pokojowe utknęły w ubiegłym tygodniu w martwym punkcie.