Jeśli Stany Zjednoczone „odważą się powtórzyć swoje głupie błędy”, Iran zamknie Bab al-Mandab (Bramę Łez), cieśninę pomiędzy Afryką a Półwyspem Arabskim należącym do Azji, łączącą Morze Czerwone z Oceanem Indyjskim i oddzielającą Jemen od Afryki.

Tak doradca nowego irańskiego najwyższego przywódcy Modżtaby Chameneiego odpowiedział na groźby Donalda Trumpa, który na platformie Truth Social zagroził w niedzielę Iranowi „Dniem Elektrowni i Dniem Mostu”, jeśli nie odblokuje Cieśniny Ormuz.

Jakie znaczenie ma Brama Łez

Cieśnina Bab al-Mandab odgrywa kluczową rolę w światowym handlu, ponieważ stanowi jeden z najważniejszych punktów łączących Europę z Azją. Jest częścią strategicznego szlaku prowadzącego przez Morze Czerwone do Kanału Sueskiego, którym transportowana jest ogromna część globalnych towarów, w tym kontenery z produktami przemysłowymi i surowcami. Dzięki temu połączeniu statki mogą znacznie skrócić trasę między kontynentami, unikając konieczności opływania Afryki, co przekłada się na niższe koszty transportu oraz krótszy czas dostaw.

Chociaż Iran nie graniczy z cieśniną Bab al-Mandab, graniczy z nią Jemen, a Iran jest blisko powiązany z Huti, jemeńską grupą bojowników, która w odpowiedzi na wojnę w Strefie Gazy przeprowadziła dziesiątki ataków na statki powiązane z Izraelem na Morzu Czerwonym w 2023 i 2024 roku.

Iran odpowiada Trumpowi. Także groźbami

Prezydentowi USA odpowiedział postem na portalu X Ali Akbar Velayati, doradca nowego irańskiego najwyższego przywódcy Modżtaby Chameneiego. Stwierdził, że Bab al-Mandab może podzielić los Cieśniny Ormuz — kluczowego szlaku transportu ropy naftowej, który Iran skutecznie zamknął dla ruchu morskiego w związku z przedłużającą się wojną z USA i Izraelem.

„Dziś zjednoczone dowództwo Frontu Ruchu Oporu postrzega Bab al-Mandab tak samo jak Ormuz. Jeśli Biały Dom odważy się powtórzyć swoje głupie błędy, wkrótce zrozumie, że przepływ globalnej energii i handlu może zostać zakłócony jednym ruchem” - napisał Velayati.

Oświadczenie pojawiło się kilka godzin po tym, jak prezydent Donald Trump ponownie zagroził irańskim elektrowniom i mostom nad Cieśniną Ormuz.