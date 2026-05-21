Władimir Putin
Jachty w Monako, wille nad jeziorem Como, pałace w Londynie, narty w Courchevel, wakacje z kochanką na Malediwach, ogrodzone wysokimi murami domy na Rublowce. Tak przez ostatnie dziesięciolecia wyglądało życie rządzących krajem Rosjan, należących do najwyższej warstwy społecznej i dzielących między siebie wielomiliardowe zasoby bogatego we wszelkie możliwe złoża kraju.
Liczba bojowych ładunków nuklearnych w poszczególnych krajach świata
Wojna Władimira Putina z Ukrainą w niewielkim stopniu zakłóciła ich dotychczasowe życie. Ile miliardów dolarów ulokowanych w zachodnich bankach odebrano rosyjskim oligarchom i przekazano np. na odbudowę Ukrainy? Tak, rosyjskie elity (zwłaszcza te biznesowe) trzymają kciuki za to, by wojna zakończyła się jak najszybciej i by nikt nawet nie próbował zakłócać im (oraz ich dzieciom i wnukom) życia w luksusowych rezydencjach na Lazurowym Wybrzeżu.
Czytaj więcej
Jedni Rosjanie zamarzają w okopach i giną w wojnie Putina z Ukrainą, drudzy hucznie imprezują w pięciogwiazdkowych hotelach we francuskich Alpach.
W zamian gospodarz Kremla podsuwa swoim elitom inny scenariusz – bomba atomowa, globalna zagłada, śmierć. Taki przekaz wysyła do świata, ale też do swojego otoczenia, rozpoczynając we wtorek manewry z użyciem całej swojej triady nuklearnej – międzykontynentalnych rakiet balistycznych, atomowych okrętów podwodnych i bombowców strategicznych. Zaangażowano nawet przerzuconą na Białoruś taktyczną broń atomową. Nie po raz pierwszy Putin macha atomową maczugą w ostatnich latach, co tylko potwierdza fakt, że Kreml wyczerpał już wszystkie konwencjonalne środki i nie jest w stanie przełamać trwającego od kilku lat impasu w wojnie z Ukrainą.
Czytaj więcej
Niegdyś wysadzając bloki Putin mobilizował Rosjan do wojny z Czeczenią. Dzisiaj na Kremlu zakładają, że uderzając w cywilów zwiększają zmęczenie wo...
Wręcz przeciwnie, wojna zaczyna docierać do coraz bardziej oddalonych od Ukrainy rosyjskich regionów i odbijać się na życiu przeciętnych Rosjan (tak jak np. po uderzeniach powietrznych w terminal naftowy w Anapie). Broń atomowa jest ostatnim argumentem Putina w tej wojnie. I wiele wskazuje na to, że dyktator sam jest do jej użycia gotowy. Jeszcze w 2018 r. wypowiedział słynne zdanie, komentując możliwość wojny atomowej: „Po co nam taki świat, w którym nie będzie Rosji.” Przekaz płynący z Kremla jest prosty: w razie porażki sięgnę po broń ostateczną.
Jak wielu otaczających go ludzi myśli podobnie? Jakoś nie słychać głosów wysokiej rangi urzędników, ministrów czy okołokremlowskich biznesmenów, którzy namawialiby do totalnej mobilizacji i w obecności kamer telewizyjnych odprowadzaliby dzieci na front, by te dołączyły do wojny z Ukrainą. Milczą. Jak mawia popularne w Rosji przysłowie: „Mowa jest srebrem, ale milczenie złotem.”
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas