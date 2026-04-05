Donald Trump
Najnowsza eskalacja retoryki Trumpa nastąpiła zaledwie dzień po tym, jak dał Iranowi 48 godzin na ponowne otwarcie Cieśniny, w przeciwnym razie czeka go „piekło”. Irańscy urzędnicy zagrozili odwetem atakiem na infrastrukturę USA na Bliskim Wschodzie.
Trump ponownie zagroził Iranowi, że od wtorkowego poranka rozpocznie bombardowanie sieci elektroenergetycznej i mostów w tym kraju, jeśli Cieśnina Ormuz, którą Teheran skutecznie zamknął, aby wykorzystać ją jako narzędzie nacisku w wojnie, nie zostanie ponownie otwarta.
„Wtorek będzie w Iranie Dniem Elektrowni i Dniem Mostu, wszystko w jednym. Nie będzie niczego podobnego!!! Otwórzcie tę cholerną Cieśninę, wy szalone dranie, albo traficie do piekła – TYLKO PATRZCIE! Chwała Allahowi” – napisał Trump (zachowana oryginalna pisownia – red.).
Zamknięcie Cieśniny Ormuz ma paraliżujący wpływ na światową gospodarkę i powoduje gwałtowny wzrost cen energii, również w USA. Komentatorzy twierdzą, że fakt ten może wpłynąć na wynik listopadowych wyborów uzupełniających w Stanach Zjednoczonych.
Eksperci ostrzegają, że ataki w rodzaju tych, jakie zapowiada prezydent Stanów Zjednoczonych, mogą być uznane za zbrodnie wojenne, ponieważ prawo międzynarodowe generalnie zabrania ataków na infrastrukturę cywilną, taką jak elektrownie i zakłady odsalania wody.
Mając odrobinę więcej czasu możemy z łatwością otworzyć Cieśninę Ormuz - napisał w serwisie Truth Social Donald Trump.
Zapytana w poniedziałek o te groźby, rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała, że Stany Zjednoczone, „zawsze będą działać w granicach prawa”.
W ciągu ostatnich dziesięciu dni Stany Zjednoczone i Iran prowadziły pośrednie negocjacje za pośrednictwem Pakistanu, Egiptu i Turcji, próbując osiągnąć porozumienie o zawieszeniu broni w zamian za otwarcie Cieśniny Ormuz. Jak dotąd nie osiągnięto znaczącego postępu.
