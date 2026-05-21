Tego samego wieczoru, po wskazaniu miejsca, w którym schował szczątki, archeolog został zwolniony – poinformowała rzeczniczka prokuratury, cytowana przez „De Telegraaf”. Dijkman pozostaje jednak podejrzanym w toczącym się postępowaniu karnym.

Sprawa dotyczy fragmentu kości ramieniowej oraz dwóch zębów, które znaleziono w marcu podczas wykopalisk w kościele w dzielnicy Wolder w Maastricht. Istnieje przypuszczenie, że należały one do Charlesa de Batz-Castelmore d’Artagnana – francuskiego szlachcica, który zginął w 1673 r. podczas oblężenia Maastricht i był inspiracją dla postaci D’Artagnana z powieści Alexandre’a Dumasa. Informacja o możliwym odnalezieniu jego grobu obiegła w marcu media na całym świecie.

Władze miasta wysłały kości do Institut für Gerechtsmedizin w Monachium, uznanej placówki zajmującej się m.in. medycyną sądową, gdzie miały zostać poddane szczegółowej analizie DNA. Dijkman pojechał po nie do Niemiec osobiście. Tłumaczył, że odesłanie szczątków pocztą mogłoby je uszkodzić. Po powrocie odmówił jednak przekazania znaleziska władzom Maastricht i ukrył je w – jak sam to określił – „bezpiecznym miejscu”, konkretnie w skrytce u znajomego.

W poniedziałek do domu archeologa przyjechali funkcjonariusze policji, by odebrać kości. Dijkman nie zgodził się na ich wydanie. W rozmowie z dziennikiem „De Limburger” zarzucił władzom miasta, że działają zbyt wolno i biurokratycznie oraz że nieprawidłowo prowadzą całą sprawę wykopalisk i badań genetycznych.

W środę otrzymał od urzędu pisemne ultimatum: do piątku miał oddać szczątki. Już wtedy mówił dziennikarzom, że liczy się z zatrzymaniem. Doszło do niego jeszcze tego samego dnia.

Rzeczniczka prokuratury przekazała, że zatrzymanie miało związek z „legalnością wykopalisk” i istniał „pilny powód” do takich działań. Ze względu na trwające postępowanie prokuratura nie chce na razie udzielać więcej informacji.